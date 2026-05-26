5 người hùng Thường Châu được gọi vào đội hình dự World Cup 2026

Đội tuyển Uzbekistan mới đây đã công bố danh sách sơ bộ 30 cầu thủ chuẩn bị World Cup 2026. Trong đó, có 5 cái tên từng tham dự trận chung kết U23 châu Á 2018 tại Thường Châu, nơi U23 Uzbekistan thắng 2-1 trước U23 Việt Nam.

5 cầu thủ này bao gồm: thủ môn Botirali Ergashev, hậu vệ Rustam Ashurmatov, 2 tiền vệ Azizjon Ganiev, Odiljon Hamrobekov và tiền đạo Dostonbek Khamdamov. Rustamjon Ashurmatov chính là người ghi bàn mở tỉ số vào lưới U23 Việt Nam.

Azizjon Ganiev tranh bóng với Công Phượng

8 năm trôi qua kể từ trận đấu ở Thường Châu, 5 cầu thủ nói trên có mức độ thành công khác nhau tại cấp độ ĐTQG. Odiljon Hamrobekov là người bền bỉ nhất khi đã ra sân 71 trận cho ĐTQG Uzbekistan. Tại vòng loại World Cup 2026, tiền vệ này góp mặt trong cả 16 trận ở vòng loại thứ hai và thứ ba.

Thành phần đội tuyển Uzbekistan chủ yếu thi đấu trong nước và các giải VĐQG thuộc châu Á. Ngôi sao quen thuộc nhất không ai khác ngoài Abdukodir Khusanov – hậu vệ đang khoác áo Man City.

Khusanov trong màu áo Man City

Dự kiến, HLV Cannavaro sẽ rút gọn danh sách xuống còn 26 cầu thủ trong tuần này. Tại World Cup 2026, đội tuyển Uzbekistan nằm cùng bảng với Colombia, Congo và Bồ Đào Nha. Đây là lần đầu tiên đội bóng đến từ Trung Á góp mặt ở ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh.