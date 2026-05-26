Đội tuyển Tây Ban Nha tại World Cup 2026: Lịch thi đấu và danh sách đội hình

Đội tuyển Tây Ban Nha mang đến World Cup 2026 đội hình rất mạnh.

Danh sách đội tuyển Tây Ban Nha tại World Cup 2026

HLV Luis de la Fuente đã không điền tên bất cứ cầu thủ nào của Real Madrid – đội bóng vĩ đại nhất lịch sử Champions League – vào danh sách tham dự World Cup 2026. Lực lượng nòng cốt của đội tuyển Tây Ban Nha vẫn có nhiều cái tên từng giành chức vô địch Euro 2024.

Đội tuyển Tây Ban Nha có thể tái lập thành tích vô địch World Cup sau khi vô địch Euro?

Thủ môn: Unai Simon (Bilbao), David Raya (Arsenal), Joan Garcia (Barcelona).

Hậu vệ: Pedro Porro (Tottenham), Marcos Llorente (Atletico), Pau Cubarsi (Barcelona), Pubill (Atletico), Laporte (Bilbao), Eric Garcia (Barcelona), Alex Grimaldo (Leverkusen), Marc Cucurella (Chelsea).

Tiền vệ: Rodrigo (Man City), Zubimendi (Arsenal), Gavi (Barcelona), Dani Olmo (Barcelona), Pedri, (Barcelona) Fabian Ruiz (PSG), Mikel Merino (Arsenal), Alex Baena (Atletico)

Tiền đạo: Lamine Yamal (Barcelona), Ferran Torres (Barcelona), Yeremy Pino (Crystal Palace), Nico Williams (Bilbao), Victor Munoz (Osasuna), Mikel Oyarzabal (Real Sociedad), Borja Iglesias (Celta Vigo).

Lịch thi đấu vòng bảng của đội tuyển Tây Ban Nha (giờ Việt Nam)

Đội tuyển Tây Ban Nha nằm ở bảng H World Cup 2026 cùng 3 đối thủ: Cape Verde, Saudi Arabia và Uruguay

Ngày giờ

Trận đấu

Sân vận động

23h00 — 15/06/2026

Tây Ban Nha vs Cape Verde

Mercedes-Benz Stadium, Atlanta, Mỹ

23h00 — 21/06/2026

Tây Ban Nha vs Saudi Arabia

Mercedes-Benz Stadium, Atlanta, Mỹ

07h00 — 26/06/2026

Uruguay vs Tây Ban Nha

Estadio Akron, Zapopan, Mexico

Thành tích của đội tuyển Tây Ban Nha tại World Cup

- 17 lần tham dự World Cup

- 1 lần vô địch (2010)

- 1 lần xếp hạng tư (1950)

Tại World Cup 2022, đội tuyển Tây Ban Nha vào đến vòng 1/8 và bị loại sau trận thua trước Maroc trên loạt đá luân lưu 11m.

Dự đoán thành tích của đội tuyển Tây Ban Nha tại World Cup 2026

Trang dữ liệu bóng đá Opta dự đoán đội tuyển Tây Ban Nha có khả năng vô địch World Cup 2026 cao nhất giải với 15,43%. Opta cũng đánh giá xác suất để đội tuyển Tây Ban Nha vượt qua vòng bảng lên tới 75,01%.

