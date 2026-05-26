Chọn dẫn CLB Thai League 2, HLV Park Hang-seo toan tính gì?

Sau hơn hai năm kể từ ngày chia tay đội tuyển Việt Nam, Park Hang-seo cuối cùng cũng chuẩn bị tái xuất băng ghế huấn luyện khi nhận lời dẫn dắt CLB Kanchanaburi tại Thai League 2. Đây là quyết định khiến nhiều người bất ngờ, bởi trong quãng thời gian vừa qua, chiến lược gia người Hàn Quốc từng được liên hệ với không ít đội tuyển và CLB danh tiếng hơn rất nhiều.

Tuy nhiên, nhìn kỹ hơn, lựa chọn của ông Park dường như không hề ngẫu nhiên.

Hàng loạt lời mời từng xuất hiện sau khi rời tuyển Việt Nam

Sau khi khép lại hành trình lịch sử cùng bóng đá Việt Nam đầu năm 2023, tên tuổi của HLV Park Hang-seo vẫn có sức hút rất lớn tại châu Á. Không ít đội bóng và liên đoàn bóng đá từng được cho là muốn mời ông về làm việc.

Trong số những lời đề nghị chính thức được truyền thông xác nhận, nổi bật có việc Liên đoàn bóng đá Malaysia từng đưa ông Park vào danh sách ứng viên cho ghế HLV trưởng đội tuyển quốc gia. Tuy nhiên, nhà cầm quân sinh năm 1957 không nhận lời.

Ngoài ra, ông Park cũng từng được đồn đoán có thể dẫn dắt đội tuyển Hàn Quốc trong giai đoạn đội bóng xứ Kim chi khủng hoảng sau Asian Cup 2023. Một vài CLB tại K.League cũng được cho là đã tiếp cận chiến lược gia này, nhưng không có thương vụ nào đi đến đích.

Ở Đông Nam Á, truyền thông Indonesia từng nhiều lần nhắc tới khả năng ông Park làm việc tại Liga 1 hoặc thậm chí thay thế Shin Tae-yong ở đội tuyển Indonesia trong trường hợp có biến động. Một số CLB Trung Quốc cũng từng được cho là quan tâm tới cựu thuyền trưởng tuyển Việt Nam nhờ kinh nghiệm và danh tiếng của ông tại châu Á.

Dẫu vậy, điểm chung trong suốt hơn hai năm qua là ông Park luôn khá thận trọng. Ông nhiều lần khẳng định bản thân không muốn làm công việc nào có thể tạo ra xung đột lợi ích hoặc ảnh hưởng trực tiếp tới bóng đá Việt Nam – nơi đã mang lại cho ông giai đoạn huy hoàng nhất sự nghiệp.

Vì sao lại là Kanchanaburi?

Chính vì vậy, việc ông Park chọn Kanchanaburi – đội bóng vừa rớt hạng khỏi Thai League – thoạt nhìn có vẻ lạ nhưng thực tế lại rất hợp lý.

Trước hết, sau quãng thời gian dài nghỉ ngơi, chiến lược gia người Hàn Quốc có lẽ đã bắt đầu “nhớ nghề”. Dù tuổi tác ngày càng cao, nhưng với một HLV từng sống gần như trọn vẹn với bóng đá suốt nhiều thập kỷ, việc hoàn toàn rời xa sân cỏ là điều không dễ dàng.

Thai League 2 vì thế trở thành môi trường phù hợp để ông Park trở lại với guồng quay huấn luyện mà không chịu quá nhiều áp lực khổng lồ như khi dẫn dắt các đội tuyển quốc gia hoặc ở giải đấu hàng đầu cấp CLB.

Làm việc ở giải hạng Nhì Thái Lan chắc chắn không quá danh giá nếu so với những lời mời khác mà ông từng nhận. Nhưng ở thời điểm này, có lẽ HLV Park Hang-seo cũng không còn cần thêm danh hiệu hay những chiến công để khẳng định tên tuổi.

Sau tất cả những gì đã làm được cùng bóng đá Việt Nam, ông gần như không còn gì phải chứng minh nữa. Điều ông cần lúc này có thể đơn giản chỉ là tiếp tục được làm nghề, được sống trong không khí bóng đá thêm vài năm trước khi thực sự nghỉ hưu.

Quan trọng hơn, Kanchanaburi dù vừa xuống hạng nhưng chưa hẳn là một tập thể yếu. Nếu đội bóng này giữ được phần lớn lực lượng và vẫn duy trì tham vọng trở lại Thai League, họ hoàn toàn có thể trở thành ứng viên mạnh cho cuộc đua thăng hạng mùa tới.

Nói cách khác, môi trường Thai League 2 đủ “dễ thở” để ông Park có thể tận hưởng công việc, nhưng cũng vẫn còn mục tiêu và động lực để chinh phục.

Nước đi giữ trọn lời hứa với bóng đá Việt Nam

Một chi tiết đáng chú ý khác là lựa chọn này gần như không tạo ra bất cứ xung đột lợi ích nào với bóng đá Việt Nam.

Trước đây, HLV Park Hang-seo từng khẳng định ông sẽ không làm việc ở nơi có thể gây ảnh hưởng trực tiếp tới đội tuyển Việt Nam. Nếu nhận lời một đội tuyển quốc gia trong khu vực hoặc một CLB thường xuyên cạnh tranh ở cấp độ châu lục với đại diện Việt Nam, chiến lược gia người Hàn Quốc chắc chắn sẽ rơi vào tình huống nhạy cảm.

Nhưng với Kanchanaburi tại Thai League 2, mọi thứ lại khác hoàn toàn. Đây là môi trường đủ tách biệt để ông Park thoải mái làm nghề mà không khiến người hâm mộ Việt Nam cảm thấy khó xử.

Có thể nói, quyết định lần này vừa giúp ông Park thực hiện đúng lời hứa năm nào, vừa mở ra một chương mới nhẹ nhàng hơn trong sự nghiệp huấn luyện.

Có lẽ với nhà cầm quân từng làm nên kỳ tích cho bóng đá Việt Nam, đây không còn là câu chuyện về danh vọng. Đơn giản chỉ là một chuyến trở lại sân cỏ để thỏa nỗi nhớ nghề, trước khi thực sự bước vào quãng nghỉ cuối cùng của sự nghiệp.