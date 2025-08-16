Tuyển Việt Nam thi đấu thăng hoa, thắng đậm nhà cựu vô địch thế giới

Trận đấu cuối cùng của đội tuyển bóng chuyền nữ U21 Việt Nam tại giải U21 thế giới là với U21 Cộng hòa Dominican. Cuộc đọ sức này nhằm phân định thứ hạng 19-20 của giải đấu.

Dominican là đội bóng giàu truyền thống, từng vô địch giải U21 nữ thế giới năm 2015 và 2 lần vô địch khu vực NORCECA (Bắc Mỹ, Trung Mỹ và Caribe). Trong khi đó, tuyển Việt Nam vẫn phải ra sân mà thiếu vắng chủ công Đặng Thị Hồng.

Set đầu tiên, 2 đội khởi đầu với thế trận cân bằng. Nhưng kể từ khi gỡ hòa 7-7, tuyển Việt Nam tăng tốc ngoạn mục và gia tăng cách biệt lên thành 15-7. Đoàn quân áo đỏ duy trì được lợi thế đến cuối set đấu và thắng 25-19.

Phạm Quỳnh Hương là cầu thủ ghi nhiều điểm nhất cho tuyển Việt Nam trong trận đấu

Set thứ hai, tuyển Việt Nam nhập cuộc tốt hơn và liên tục dẫn điểm 11-5 rồi 20-14. Những sự điều chỉnh của tuyển Dominican không mang tới hiệu quả. Tuyển Việt Nam thắng 25-17 trong set 2.

Tới set thứ ba, tuyển Dominican nỗ lực tạo ra cuộc rượt đuổi điểm số trong những tình huống đầu tiên. Nhưng khi qua điểm số thứ 10, tuyển Việt Nam bắt đầu bứt phá. Đoàn quân dưới quyền HLV Nguyễn Trọng Linh tận dụng rất tốt những pha tấn công và kết thúc set đấu với tỉ số 25-17.

Chung cuộc, tuyển Việt Nam thắng 3-0 và khép lại giải bóng chuyền nữ U21 thế giới 2025 với vị trí thứ 19. Mặc dù gặp nhiều khó khăn, bị xử thua 4 trận do án phạt của Liên đoàn bóng chuyền thế giới (FIVB) và thiệt quân, thầy trò HLV Nguyễn Trọng Linh vẫn có những màn trình diễn đáng nhớ.