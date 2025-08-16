Theo dữ liệu từ VPF, CLB HAGL đã đăng ký 3 cầu thủ nội với chiều cao trên 1m90 cho mùa giải V.League 2025/26. 3 cầu thủ này là: thủ môn Trần Trung Kiên (sinh năm 2003, cao 1m91), thủ môn Nguyễn Vũ Khang (2005, 1m94), trung vệ Đinh Quang Kiệt (2007, 1m95).

Trong số này, Trung Kiên sở hữu kinh nghiệm dày dặn nhất tại V.League. Thủ thành 22 tuổi cũng đã cùng đội tuyển Việt Nam vô địch AFF Cup 2024 và cùng U23 Việt Nam đăng quang tại giải U23 Đông Nam Á 2025.

Thủ môn Trung Kiên là niềm hy vọng của đội U23 Việt Nam

Đinh Quang Kiệt đã được thử sức tại V.League và đang ngày càng trưởng thành hơn. Trong một số thời điểm cần thiết, Quang Kiệt còn có thể lên đá như một tiền đạo cắm. Thủ thành Vũ Khang chưa có nhiều điểm nhấn trong sự nghiệp nhưng chiều cao 1m94 rất hứa hẹn.

Ngoài 3 cầu thủ nói trên, HAGL còn sở hữu hàng loạt cái tên có chiều cao tốt cho mùa giải 2025/26 như tiền vệ Fraga Rodrigo (1m92), hậu vệ Jairo (1m90), hậu vệ Văn Triệu (1m88), tiền vệ Marciel (1m86).

Dàn cầu thủ thể hình tốt phù hợp với lối chơi phòng ngự phản công mà đội bóng phố Núi xây dựng. Ngoài ra, họ cũng là một trong số những đội sắc bén nhất ở các tình huống tấn công bóng chết như đá phạt hay phạt góc. Trong bối cảnh đội hình có nhiều xáo trộn, việc tạo dựng được lối chơi hợp lý, chắc chắn có thể giúp HAGL trụ lại được với V.League trước sự cạnh tranh của nhiều đội bóng khác.

Trận ra quân mùa giải V.League 2025/26, HAGL sẽ đón tiếp Becamex TP.HCM trên sân nhà Pleiku lúc 17h00 ngày 17/8.