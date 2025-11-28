Tuyển Việt Nam thắng như chẻ tre, “gieo sầu” cho Malaysia ở giải châu Á

Đúng như dự đoán, U17 Việt Nam không cần ra sân với đội hình mạnh nhất song phần giành chiến thắng đậm trước Macau (Trung Quốc) ở lượt trận thứ 4 vòng loại U17 châu Á 2026.

Với đội hình có chất lượng chuyên môn tốt hơn, U17 Việt Nam nhanh chóng đẩy cao tốc độ. Bóng liên tục được dồn về phía cầu môn của U17 Macau.

Đội chủ nhà cũng chỉ mất 9 phút để có bàn mở tỷ số. Bàn thắng đến từ một pha phối hợp trung lộ khiến một hậu vệ của Macau phá bóng không dứt khoát, tạo điều kiện cho Đình Vỹ băng xuống dứt điểm chéo góc tung lưới đội khách, mở tỷ số trận đấu.

Bàn thắng sớm giúp U17 Việt Nam thi đấu với tinh thần thoải mái. Các cầu thủ áo trắng tiếp tục dâng lên với mục tiêu ghi thêm những bàn thắng. Tuyến giữa cơ động giúp U17 Việt Nam áp đảo về tỷ lệ kiểm soát bóng, cũng như số pha dứt điểm so với Macau. Đặc biệt, những miếng đánh biên của U17 Việt Nam đã khiến đội bạn gặp rất nhiều khó khăn.

Đến phút 21, U17 Việt Nam có thêm bàn thắng, xuất phát từ sự lỏng lẻo trong hàng phòng ngự của Macau. Từ quả đá phạt góc của đội chủ nhà, hậu vệ U17 Macau lại phá bóng không tốt, tạo cơ hội cho cầu thủ Việt Nam nhồi bóng trở lại vòng cấm, và Mạnh Quân nhẹ nhàng đệm bóng vào lưới trống.

U17 Việt Nam dễ dàng thắng đậm Macau (Trung Quốc).

U17 Việt Nam tiếp tục chơi bùng nổ ở cuối hiệp 1, trong khi đó Macau cũng dần mất động lực chiến đấu. Hệ quả là đội chủ nhà có liên tiếp 2 bàn thắng nữa ở các phút 33 và 37 sau các pha dứt điểm của Ngọc Sơn và Duy Khang.

Việc dẫn tới 4 bàn ngay hiệp 1 giúp U17 Việt Nam thi đấu rất nhàn nhã trong hiệp 2. HLV Roland cũng tiếp tục xoay tua đội hình, với ý đồ giữ sức cho các cầu thủ hướng đến trận cuối mang tính quyết định gặp Malaysia.

Suốt hiệp 2, U17 Việt Nam tiếp tục tạo thêm một số cơ hội. Đáng tiếc là các chân sút lại không tận dụng để ghi thêm bàn thắng. Trận đấu khép lại với tỷ số chung cuộc 4-0 cho U17 Việt Nam.

Với kết quả này, U17 Việt Nam có 12 điểm sau 4 trận, tiếp tục giữ sạch lưới. Hiện U17 Việt Nam có hiệu số bàn thắng bại +26, hơn hẳn hiệu số +20 của Malaysia. Chỉ cần hòa Malaysia lượt cuối, U17 Việt Nam sẽ giành vé dự VCK trong khi Malaysia sẽ bị loại.

Tỷ số chung cuộc: U17 Việt Nam 4-0 Macau

Đội hình xuất phát: