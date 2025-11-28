Thắng kịch tính, tuyển Malaysia vẫn dễ “lâm nguy” trước tuyển Việt Nam ở giải châu Á

Ở lượt trận thứ 4, bảng C, vòng loại U17 châu Á 2026, U17 Malaysia buộc phải thắng Singapore để nuôi hy vọng cạnh tranh suất nhất bảng với U17 Việt Nam. Đáng lưu ý, Singapore là đội bóng có thực lực khiêm tốn, cách đây ít ngày đã bị U17 Việt Nam đè bẹp 6-0.

Đối đầu Singapore, U17 Malaysia sớm giành lợi thế với bàn dẫn trước ngay phút thứ 5, sau pha đệm bóng vào lưới trống của cầu thủ Iman Danish. Trong pha bóng này, hàng phòng ngự của U17 Singapore tỏ ra quá lỏng lẻo và dễ dàng bị đánh bại.

Sau bàn thắng, U17 Malaysia kiểm soát thế trận, lấn lướt về tỷ lệ kiểm soát bóng. Đến cuối hiệp 1, họ có thêm bàn thắng thứ hai, được thực hiện bởi Hakeem.

Dẫn trước 2 bàn, song U17 Malaysia lại gặp nhiều khó khăn trong hiệp 2. Không những không ghi thêm được bàn thắng để đua với U17 Việt Nam về chỉ số phụ, các cầu thủ trẻ Malaysia còn để Singapore ghi 1 bàn gỡ ở phút 75 sau một tình huống đá phạt góc.

U17 Malaysia (áo vàng) còn bộc lộ nhiều vấn đề dù thắng Singapore.

Trong những phút còn lại, Singapore cũng tạo ra cơ hội nhưng đáng tiếc là họ không ghi thêm bàn thắng. Trận đấu khép lại với chiến thắng sát nút 2-1 cho U17 Malaysia.

Với kết quả này, Malaysia tạm xếp trên tuyển U17 Việt Nam, nhưng U17 Việt Nam đá trận thứ 4 vào khung giờ muộn hơn. Chỉ cần đánh bại Macau (Trung Quốc), đội chủ nhà sẽ đòi lại ngôi đầu bảng.

Hiện Macau đã chính thức bị loại và cũng không còn nhiều động lực thi đấu. Trong khi đó, U17 Việt Nam vẫn sở hữu trình độ vượt trội. Khả năng cao đội chủ nhà sẽ giành chiến thắng rất đậm để củng cố ngôi đầu và áp đảo Malaysia về chỉ số phụ.

Lượt trận gần nhất cũng phần nào cho thấy Malaysia còn bộc lộ vấn đề ở cả khả năng tấn công lẫn phòng ngự. Đây là cơ hội lớn để U17 Việt Nam giành chiến thắng trước đối thủ này ở lượt cuối, dù thầy trò HLV Roland khả năng chỉ cần hoà là chắc chắn nhất bảng và giành tấm vé duy nhất của bảng đấu tiến vào VCK U17 châu Á 2026.