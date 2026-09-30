Tuyển Việt Nam thắng kịch tính Thái Lan, đòi lại "món nợ" SEA Games, mở ra hi vọng HCV ASIAD

Chiến thắng này giúp các VĐV Việt Nam lấy lại sự tự tin sau khi liên tiếp thua Thái Lan ở 2 trận chung kết.

Vào chiều nay (30/9), tuyển cầu mây Việt Nam đã xuất sắc đánh bại Thái Lan 2-0 tại lượt trận thứ hai bảng A nội dung 4 nữ.

Đây là cặp đấu đầy duyên nợ, khi Việt Nam đã 3 lần liên tiếp vô địch thế giới vào các năm 2022, 2023 và 2024, đồng thời là đương kim vô địch ASIAD 2023, nhưng trong 2 lần gặp nhau gần nhất tại chung kết SEA Games 33 và chung kết giải vô địch thế giới vào tháng 8/2026, người Thái đều thắng.

Tuyển Việt Nam đặt quyết tâm lớn trước trận đấu. (Ảnh: Bùi Lượng)

Bước vào trận đấu chiều nay, hai đội tiếp tục cho thấy sự cân tài cân sức khi so kè nhau từng điểm. Tuyển Việt Nam khởi đầu tốt hơn khi dẫn trước 3-0, rồi 4-2, nhưng sau đó Thái Lan gỡ hòa 4-4 rồi dẫn ngược lại 5-4.

Thế trận giằng có tiếp diễn khi người Thái tưởng như đã nắm trong tay lợi thế lớn khi dẫn trước 10-7. Nhưng rồi, tuyển Việt Nam xuất sắc gỡ hòa 10-10, rồi sau đó giằng co từng điểm lên mốc 14-14.

Trong môn cầu mây, mỗi set hai đội thi đấu đến khi đội nào chạm 15 và cách hai điểm sẽ chiến thắng. Tuy nhiên nếu tỉ số là 14-14, quy tắc tính điểm kịch trần sẽ được kích hoạt. Lúc này, một đội phải chạm tới điểm 17 mới được tính là thắng trận. Tỉ số có thể là 17-14, 17-15, hoặc 17-16.

Và rồi trong thế ganh đua quyết liệt, các nữ VĐV Việt Nam đã xuất sắc ghi liền 3 điểm, giành thắng lợi 17-14 ở set 1.

Tuyển Việt Nam đã có một trận xuất sắc. (Ảnh: Bùi Lượng)

Bước sang set 2, tuyển Việt Nam tiếp tục khởi đầu tốt hơn khi dẫn 4-1. Mặc dù đối phương nỗ lực bám đuổi và gỡ hòa 10-10, rồi 11-11, 12-12, nhưng kịch bản một lần nữa lặp lại. Tuyển Việt Nam xuất sắc ghi liền 3 điểm ở thời khắc quyết định, qua đó thắng 15-12 ở set 2 và thắng 2-0 chung cuộc.

Thắng lợi này giúp Việt Nam dẫn đầu bảng A với 2 trận toàn thắng. Trước đó vào buổi sáng, chúng ta đã vượt qua Ấn Độ với tỉ số 2-0. Chiều mai, tuyển Việt Nam sẽ chơi trận cuối vòng bảng gặp Philippines.

Ngôi nhất bảng A khó thoát khỏi tay tuyển Việt Nam. Khi ấy, đối thủ tại bán kết sẽ đội nhì bảng B, nơi có sự góp mặt của 4 đội Indonesia, Malaysia, Lào và Nhật Bản. Còn nhớ tại ASIAD 2023, Việt Nam đã vượt qua Indonesia ở trận chung kết để giành HCV nội dung 4 nữ môn cầu mây.