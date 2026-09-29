HLV Thái Lan: “Đáng ra chúng tôi phải thắng tuyển Việt Nam từ AFF Cup rồi”

HLV Anthony Hudson tỏ rõ niềm vui khi vượt qua tuyển Việt Nam và sớm giành vé vào chung kết FIFA ASEAN Cup 2026.

“Tôi muốn cảm toàn bộ các thành viên tuyển Thái Lan, đồng thời chúc mừng các cầu thủ vì sự nỗ lực của họ đã mang tới thành quả này. Đây rõ ràng là một trận đấu khó khăn. Tôi không nghĩ mọi thứ đã diễn ra đúng như những gì tôi định liệu, nhưng bóng đá đôi khi là như vậy”, HLV Anthony Hudson nói sau trận.

Chanathip ăn mừng cùng đàn em. (Ảnh: FAT)

Vào tối nay (29/9), tuyển Việt Nam sớm để Thái Lan mở tỉ số từ phút thứ 10 do công của Sarach Yooyen. Đây là tình huống đối thủ có được bàn thắng nhớ cú sút xa uy lực từ cự ly hơn 20m.

Tuyển Việt Nam sau đó nỗ lực lấy lại thế trận. Thậm chí đã đưa được bóng vào lưới đối phương, tuy nhiên bàn thắng của Tài Lộc không được công nhận do lỗi việt vị.

Sang hiệp 2, những nỗ lực của tuyển Việt Nam không mang lại kết quả. Trong khi đó, Thái Lan lại chuyển sang đá phòng ngự phản công và có được bàn ấn định tỉ số 2-0 ở phút 90+3.

HLV Anthony Hudson hài lòng với màn trình diễn của các học trò.

“Tâm lý là yếu tố vô cùng quan trọng trong những trận đấu như thế này. Đối thủ của tuyển Thái Lan là Việt Nam, đội bóng từ lâu đã là thế lực trong khu vực, với 26 trận bất bại liên tiếp.

Nhưng thực ra cá nhân tôi đã nghĩ có thể đánh bại tuyển Việt Nam ngay từ AFF Cup hồi tháng trước rồi, vì tôi vẫn nghĩ Thái Lan là đội mạnh hơn”, HLV Anthony Hudson chia sẻ.

Ông nói tiếp: “Tới trận tái đấu tại FIFA ASEAN Cup, tuyển Thái Lan đã thể hiện được bản lĩnh. Các cầu thủ đã làm rất tốt và tôi tự hào về họ. Tuyển Thái Lan đã vào tới chung kết. Nhiệm vụ của chúng tôi sắp hoàn thành rồi”.

Cục diện bảng B FIFA ASEAN Cup 2026 sau lượt trận thứ hai.

Đáng chú ý, ngay trước trận gặp Việt Nam, HLV Anthony Hudson đã được gia hạn thêm 1 năm hợp đồng với LĐBĐ Thái Lan. Ông bày tỏ niềm vui khi nhận được sự tin tưởng, đồng thời nhấn mạnh:

“Như đã nói từ buổi họp báo hôm trước, tôi tin rằng tuyển Thái Lan hiện nay là tập thể của những cầu thủ xuất sắc nhất mà tôi từng làm việc cùng. Điều đó đã được họ thể hiện ở trận đấu hôm nay.

Đối thủ của tuyển Thái Lan là một đội bóng lớn mạnh từng ngày và đã khẳng định được vị thế. Họ có một đội hình chất lượng, một HLV am hiểu học trò của mình.

Còn với tôi, tôi vui vì được tiếp tục gắn bó với tuyển Thái Lan, một tập thể mang lại niềm vui rất lớn cho tôi”.

Sau 2 lượt trận, Thái Lan có 6 điểm, hơn Việt Nam 3 điểm, còn Philippines và Bangladesh cùng có 1 điểm. Do thành tích đối đầu được ưu tiên xét trước, nên kể cả Thái Lan có thua ở lượt cuối, tuyển Việt Nam cũng vẫn xếp dưới đối thủ này nếu bằng điểm. Bởi vậy, thầy trò HLV Anthony Hudson đã sớm giành quyền vào chung kết.