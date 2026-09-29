HLV Kim Sang-sik: "Tôi thấy xấu hổ khi thua Thái Lan thế này"

HLV Kim Sang Sik đã gửi lời xin lỗi người hâm mộ sau khi tuyển Việt Nam thất bại 0-2 trước Thái Lan tại FIFA ASEAN Cup 2026.

"Trước hết, tôi muốn gửi lời xin lỗi đến người hâm mộ. Các cầu thủ Việt Nam đã nỗ lực hết mình. Bản thân tôi cũng đã xây dựng các phương án chiến thuật khác nhau cho 2 hiệp đấu với Thái Lan. Tuy nhiên, kết quả cuối cùng đã không như mong đợi”, HLV Kim Sang-sik mở đầu buổi họp báo.

Tuyển Việt Nam thua Thái Lan 0-2. (Ảnh: Tú Anh)

Vào tối nay (29/9), tuyển Việt Nam sớm để Thái Lan mở tỉ số từ phút thứ 10 do công của Sarach Yooyen. Đây là tình huống đối thủ có được bàn thắng nhớ cú sút xa uy lực từ cự ly hơn 20m.

Tuyển Việt Nam sau đó nỗ lực lấy lại thế trận. Thậm chí đã đưa được bóng vào lưới đối phương, tuy nhiên bàn thắng của Tài Lộc không được công nhận do lỗi việt vị.

Đầu hiệp 2, HLV Kim Sang-sik rút Tài Lộc, Minh Khoa và Tuấn Tài ra nghỉ, đưa Minh Hoàng, Hoàng Hên và Hoàng Đức vào sân. Sau đó, Hai Long cùng Đăng Khoa cũng được trao cơ hội, nhưng cuối cùng tuyển Việt Nam không có được bàn gỡ, thậm chí còn thủng lưới lần thứ hai ở phút 90+3.

Trận thua này khiến tuyển Việt Nam chính thức mất cơ hội vào chung kết. Sau 2 lượt trận, Thái Lan có 6 điểm, hơn Việt Nam 3 điểm, còn Philippines và Bangladesh cùng có 1 điểm. Do thành tích đối đầu được ưu tiên xét trước, nên kể cả Thái Lan có thua ở lượt cuối, tuyển Việt Nam cũng vẫn xếp dưới đối thủ này nếu bằng điểm.

Cục diện bảng B FIFA ASEAN Cup 2026 sau 2 lượt trận.

HLV Kim Sang-sik sau đó thừa nhận ông đã có những tính toán chưa hợp lý về chiến thuật. Chiến lược gia người Hàn Quốc chia sẻ:

"Trận này, tuyển Việt Nam đã gặp nhiều khó khăn ở hiệp một, đặc biệt là ở khu vực giữa sân. Vì vậy, tôi đã điều chỉnh nhân sự và chiến thuật ở hàng tiền vệ. Thực tế thì các cầu thủ đã thi đấu tốt và thực hiện đúng chỉ đạo của tôi.

Sang hiệp hai, tôi thấy tuyển Thái Lan bộc lộ sơ hở nên đã cho tuyển Việt Nam thay đổi cách tiếp cận của hàng công theo hướng chi tiết và khác biệt hơn. Tuy nhiên, chúng tôi đã không có được bàn thắng.

Vì thế, rõ ràng bản thân tôi thấy rất xấu hổ về kết quả đó. Mọi thứ được xếp đặt theo ý tưởng của tôi. Trách nhiệm cuối cùng của kết quả này là của tôi, HLV trưởng của đội bóng".

Tuyển Việt Nam đã không thể thắng được Thái Lan như tại chung kết AFF Cup 2026. (Ảnh: Linh Đan)

Đồng thời, thầy Kim thừa nhận đối thủ ở giải đấu này đã mạnh hơn so với AFF Cup 2026 vào tháng trước.

“Rõ ràng không chỉ Thái Lan, Malaysia mà các đội khác đã không thể có lực lượng mạnh nhất tại AFF Cup 2026. Nhưng lần này, họ đều tung ra đội hình gồm những nhân tố xuất sắc nhất. Tôi đánh giá chất lượng đội hình của Thái Lan đã được nâng cao đáng kể.

Trong khi đó, tuyển Việt Nam phải thay đổi nhiều vị trí trong đội hình. Và có lẽ khâu chuẩn bị của chúng ta cũng còn thiếu sót”.

Nói về việc Xuân Son vắng mặt vì chấn thương, HLV Kim Sang-sik nhận định:

“Có lẽ nếu có Xuân Son, biết đâu cậu ấy sẽ ghi bàn. Nhưng dẫu sao đó cũng chỉ là “có thể” thôi. Tuyển Việt Nam vẫn còn trận gặp Pakistan trước mắt và tôi sẽ phải tính toán kỹ cho trận đấu đó”.