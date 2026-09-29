Tuyển Philippines ôm hận trước đội hạng 198 FIFA, thất thế trong cuộc đua vào chung kết FIFA ASEAN Cup

Dẫn trước 2 bàn nhưng tuyển Philippines không thể bảo toàn lợi thế, để đối thủ gỡ hòa 2-2, qua đó thất thế lớn trong cuộc đua với Việt Nam và Thái Lan.

Tuyển Philippines nhập cuộc đầy chủ động trong cuộc đối đầu Pakistan tại lượt trận thứ hai bảng B FIFA ASEAN Cup 2026 vào chiều nay (29/9). Sau thất bại 0-1 trước tuyển Việt Nam ở trận ra quân, đội bóng của HLV Carles Cuadrat hiểu rằng chỉ có một chiến thắng đậm trước đối thủ hạng 198 FIFA mới giúp họ níu lại hi vọng đi tiếp.

Và quả thực, tuyển Philippines nhanh chóng tạo ra sức ép và có bàn mở tỷ số ở phút 24. Từ một quả tạt thuận lợi, Bjorn Kristensen đánh đầu khiến hàng thủ Pakistan lúng túng. Bóng bật ra và Reyes có mặt đúng lúc để đánh đầu bồi, đưa Philippines vượt lên dẫn trước.

Chưa dừng lại ở đó, Philippines được hưởng phạt đền ở phút 30, sau khi Paul Tabinas sút bóng trúng tay Fazal trong vòng cấm. Kristensen không mắc sai lầm trên chấm 11 m, nhân đôi cách biệt ở phút 32.

Dẫn 2-0 sau hiệp một, Philippines tưởng như đã nắm chắc lợi thế để tìm kiếm chiến thắng đầu tiên tại giải. Tuy nhiên, cục diện thay đổi rất nhanh sau giờ nghỉ.

Ngay phút 47, Akbar Khan thoát xuống tốc độ sau đường chọc khe bổng của đồng đội, rồi dứt điểm tung lưới Philippines, rút ngắn tỷ số xuống 1-2.

Tuyển Pakistan sau đó tiếp tục gây sức ép và đến phút 62, Shahzad tận dụng sai lầm của đối phương, cướp bóng rồi đi bóng vào trung lộ trước khi tung cú sút hiểm hóc, gỡ hòa 2-2.

Trong phần còn lại của trận đấu, Philippines nỗ lực tìm kiếm bàn thắng quyết định nhưng không thành công. Các học trò của HLV Cuadrat càng về cuối càng tỏ ra vội vàng, khiến những pha lên bóng không còn giữ được sự mạch lạc như trong hiệp một.

Kết quả hòa 2-2 khiến cả Philippines lẫn Pakistan cùng có 1 điểm sau 2 trận. Tuyển Philippines tạm đứng thứ ba với hiệu số -1, trong khi Pakistan đứng cuối bảng với hiệu số -6.

Kết quả này khiến Philippines gần như đánh mất cơ hội cạnh tranh ngôi đầu bảng. Nếu trận Việt Nam – Thái Lan vào tối nay có kết quả thắng thua, tuyển Philippines sẽ chính thức không thể giành quyền vào chung kết, dù vẫn còn 1 trận gặp Thái Lan ở lượt cuối.

Theo thể thức FIFA ASEAN Cup 2026, các đội bảng B thi đấu vòng tròn một lượt. Đội đứng đầu bảng giành quyền vào chung kết gặp đội nhất bảng A, còn đội nhì bảng đá trận tranh hạng ba.