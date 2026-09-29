Tuyển Trung Quốc thua đau 2 trận chung kết môn thế mạnh, đón nhận kỳ ASIAD thất vọng

Những thất bại này khiến người hâm mộ Trung Quốc không khỏi thất vọng.

Vào chiều nay (29/9) đã diễn ra các nội dung chung kết còn lại của môn cầu lông. Trung Quốc góp mặt ở 3 nội dung. Tuy nhiên, những kết quả đã không thể khiến người hâm mộ Trung Quốc hài lòng.

Tại nội dung đôi nữ, Liu Sheng Shu và Tan Ning (số 1 thế giới) để thua 1-2 trước Lee Sohee và Baek Hana của Hàn Quốc. Cặp đôi số 2 thế giới để thua đôi Trung Quốc 26-28 ở set, nhưng sau đó đã ngược dòng thắng 2 set còn lại với cùng tỉ số 21-18.

Liu Sheng Shu và Tan Ning thua ngược đối thủ Hàn Quốc. (Ảnh: Getty)

Ở nội dung đôi nam, Wang Chang và Liang Weikeng (số 2 thế giới) thất bại trước đôi Marthin Daniel và Carnando Rolly Leo của Indonesia (hạng 43 thế giới) với kịch bản tương tự. Đôi VĐV Trung Quốc cũng thắng set 1 với tỉ số sít sao (21-19), nhưng rồi để đối thủ ngược dòng thằng lại cả 2 set sau (21-13, 21-18).

Wang Chang và Liang Weikeng không thể giúp cầu lông nam Trung Quốc giành được HCV tại ASIAD 2026. (Ảnh: Getty)

Trên thực tế, đôi VĐV Indonesia từng xếp hạng 9 thế giới vào năm 2023. Thứ hạng hiện tại không phản ánh đúng thực lực đáng gờm của họ, bởi kể từ nửa sau năm 2024, ban huấn luyện tuyển Indonesia đã tách cặp hai tay vợt này để thử nghiệm ráp với các đối tác mới (Daniel đánh với Fikri, Leo đánh với Bagas).

Do ít thi đấu cùng nhau ở các giải Tour quốc tế suốt một thời gian dài, số điểm tích lũy chung của họ bị giảm mạnh khiến thứ hạng rơi xuống top dưới.

Dù có thứ hạng thấp, khi được tái hợp để đại diện cho Indonesia tham dự ASIAD 2026 tại Nhật Bản, họ đã thể hiện phong độ hủy diệt. Tại trận bán kết, họ đã tạo nên cơn địa chấn khi đè bẹp cặp đôi số 1 thế giới người Hàn Quốc Kim Won-ho và Seo Seung-jae với tỷ số cách biệt 2-0 (21-11, 21-14) trước khi tiến vào trận chung kết và giành huy chương vàng đôi nam lịch sử.

Hai VĐV Indonesia vỡ òa khi giành HCV đôi nam. (Ảnh: Getty)

Chiến thắng duy nhất của cầu lông Trung Quốc trong chiều nay đến từ nội dung đôi nam nữ. Jiang Zhen Bang và Wei Yaxin (số 3 thế giới) vượt qua đôi VĐV Indonesia, Syahnawi Amri và Marwah Nita Violina (hạng 17 thế giới) với tỉ số 2-0. Điểm số các set lần lượt là 21-19 và 21-8.

Như vậy, cầu lông Trung Quốc kết thúc ASIAD 2026 với 2 HCV, 3 HCB và 2 HCĐ. Dù vẫn giành vàng nhưng thất vọng đến ở nội dung đơn nam khi lần đầu tiên kể từ năm 1972, Trung Quốc không giành được huy chương nào, do cả Shi Yuqi và Li Shifeng đều không thể đặt chân vào tứ kết.

Tại nội dung đơn nữ, cả hai tay vợt hàng đầu là Chen Yufei và Wang Zhiyi đều dừng bước tại bán kết và cùng nhận huy chương đồng. Cầu lông Trung Quốc cũng chứng kiến trận thua ở chung kết các nội dung đôi nam và đồng đội nam, đều trước Indonesia.

Trong khi đó, 2 HCV của Trung Quốc đến từ các nội dung đồng đội nữ và đôi nam nữ.