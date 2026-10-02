Tuyển Việt Nam thắng giòn giã chủ nhà Nhật Bản, thẳng tiến vào chung kết ASIAD đấu Thái Lan

Các VĐV Việt Nam đã không để cho đối thủ có cơ hội tạo nên bất ngờ.

Loạt trận bán kết nội dung 4 nữ môn cầu mây diễn ra vào trưa nay (2/10) đã chứng kiến sự áp đảo của hai đội Việt Nam và Thái Lan.

Ở trận bán kết 1, tuyển Việt Nam với vị thế của đội đương kim vô địch ASIAD đã không gặp nhiều khó khăn trước Nhật Bản. Các VĐV Nguyễn Thị My, Trần Thị Ngọc Yến, Nguyễn Thị Yến và Nguyễn Thị Ngọc Huyền chơi lấn lướt, liên tục dẫn điểm và thắng 15-8 trong set 1.

Bước sang set 2, thế trận tiếp tục nghiêng về tuyển Việt Nam. Chủ nhà Nhật Bản với sự cổ vũ lớn từ trên khán đài nỗ lực rút ngắn khoảng cách từ 12-4 xuống 12-8, nhưng rồi sau đó vẫn phải chịu thất bại với tỉ số 15-10.

Tuyển cầu mây 4 nữ Việt Nam được kỳ vọng sẽ bảo vệ thành công tấm HCV ASIAD. (Ảnh: Bùi Lượng)

Đối thủ của Việt Nam ở chung kết sẽ là cái tên đầy duyên nợ: Thái Lan. Tại trận bán kết 2, tỉ số thậm chí còn đậm hơn, khi Thái Lan vượt qua Indonesia sau 2 set với tỉ số 15-9 và 15-4.

Vào 7h00 sáng mai (3/10, giờ Hà Nội), trận chung kết giữa Việt Nam và Thái Lan sẽ diễn ra. Trước đó tại vòng bảng, Việt Nam đã đánh bại đối thủ này với tỉ số 2-0. Điểm số các set khi ấy là 17-14 và 15-12.

Đây là cặp đấu đầy duyên nợ, khi Việt Nam đã 3 lần liên tiếp vô địch thế giới vào các năm 2022, 2023 và 2024, đồng thời là đương kim vô địch ASIAD 2023, nhưng trong 2 lần gặp nhau tại chung kết SEA Games 33 và chung kết giải vô địch thế giới vào tháng 8/2026, người Thái đều thắng.

Tuyển Việt Nam từng đánh bại Thái Lan ở vòng bảng. (Ảnh: Bùi Lượng)

Cầu mây trước đó đã mang về 1 HCV cho Việt Nam ở nội dung đôi nữ. Và giờ, tất cả đang hồi hộp chờ đợi tuyển cầu mây sẽ tiếp tục mang đến tin vui, qua đó giúp đoàn thể Việt Nam có được tấm HCV thứ 3 tại ASIAD 2026.

Còn ở nội dung 4 nam, tuyển Việt Nam phải chịu thất bại 0-2 trước Lào ở lượt cuối vòng bảng sáng nay, qua đó không thể vào bán kết.