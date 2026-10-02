Ly kỳ ASIAD: Nữ võ sĩ Việt Nam thắng hai nam võ sĩ Hàn Quốc và Singapore, giành huy chương lịch sử

Đây là nội dung lần đầu tiên được đưa vào ASIAD và tuyển Việt Nam đã giành được huy chương.

Taekwondo thực tế ảo (Virtual Taekwondo) lần đầu tiên được đưa vào chương trình tranh huy chương chính thức tại ASIAD 2026 ở Nhật Bản. Đây là nội dung kết hợp các kỹ thuật của taekwondo với công nghệ thực tế ảo, trong đó các VĐV đeo kính VR và thiết bị cảm biến chuyển động để thi đấu trong môi trường số hóa mà không có va chạm thể xác trực tiếp. Do đó, cả võ sĩ nam và nữ đều thi đấu chung với nhau.

Đại diện của Việt Nam ở nội dung này là Châu Ngọc Tuyết Sang, em gái của nhà vô địch thế giới Châu Tuyết Vân. Để được tranh tài ở Virtual Taekwondo, các VĐV phải đồng thời giành quyền tham dự nội dung quyền sáng tạo cá nhân.

Châu Ngọc Tuyết Sang (phải) thắng nam võ sĩ Hàn Quốc 2-1. (Ảnh: Chosun)

Tuyết Sang đã khởi đầu đầy ấn tượng khi vượt qua nam võ sĩ An Hyangsik của Hàn Quốc với tỷ số 2-1 ở vòng 1/8. Sau đó, cô tiếp tục đánh bại nữ võ sĩ Tongchan Sasikarn của Thái Lan 2-0 ở tứ kết.

Thử thách tiếp theo là nam võ sĩ Yap Zong Han Darren của Singapore. Tuy nhiên, Tuyết Sang tiếp tục thể hiện phong độ ấn tượng khi giành chiến thắng thuyết phục 2-0 ở bán kết.

Đến chung kết, nữ võ sĩ Việt Nam chơi đầy nỗ lực nhưng đành chịu thất bại trước nam võ sĩ Yape Jesus Gabriel Derick của Philippines với tỉ số 0-2.

Kết quả trận chung kết.

Thành tích của Tuyết Sang càng đáng chú ý bởi Virtual Taekwondo mới lần đầu xuất hiện tại ASIAD. Trong quá trình chuẩn bị, cô phải làm quen với hệ thống kính VR và cảm biến chuyển động, đồng thời duy trì cường độ tập luyện cao để thích nghi với cách thi đấu hoàn toàn khác so với taekwondo đối kháng truyền thống.

Dù lỡ hẹn với tấm huy chương vàng nhưng Châu Ngọc Tuyết Sang vẫn tạo nên dấu mốc đặc biệt cho taekwondo Việt Nam ở môn thi đấu mới tại ASIAD 2026. Đây cũng là tấm HCB thứ hai của đoàn Việt Nam. Trước đó, võ sĩ Đinh Văn Tâm đã giành HCB hạng 56kg nam môn wushu.