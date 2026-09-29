ASIAD 2026: Lực sĩ Triều Tiên ngược dòng đỉnh cao giành HCV, phá 2 kỷ lục thế giới

Đây là cuộc đọ sức ở đẳng cấp cao tại ASIAD, khi các VĐV liên tục thay nhau thiết lập những kỷ lục thế giới mới.

Đó là màn tranh tài giữa 3 VĐV Triều Tiên, Trung Quốc và Kazakhstan tại nội dung 85kg nam môn cử tạ ASIAD 2026. Tại đây, các giới hạn liên tục bị phá vỡ, với hàng loạt kỷ lục thế giới mới được thiết lập, rồi lại bị xô đổ.

Ro Kwang Ryol ngược dòng đỉnh cao để giành HCV ASIAD 2026. (Ảnh: Xinhua)

Trên thực tế, hạng 85kg nam trong quá khứ từng liên tục góp mặt tại 5 kỳ Olympic liên tiếp, từ năm 2000 đến 2016. Tuy nhiên đến năm 2018, Liên đoàn cử tạ thế giới (IWF) quyết định xóa hạng cân này.

Phải tới năm nay, IWF mới khôi phục hạng 85kg nam để đưa trở lại Olympic 2028. Các cột mốc cũ cũng bị xóa bỏ để tính lại các kỷ lục mới. Theo yêu cầu, để được tính là kỷ lục thế giới mới ở nội dung này, mức cử giật cần đạt từ 171kg trở lên, mức cử đẩy cần đạt từ 208kg trở lên, tổng cử phải đạt từ 374kg trở lên.

Đây được gọi là mức tiêu chuẩn thế giới. VĐV nào vượt qua mức này mới được tính là kỷ lục. Còn nếu không vượt qua, thì dù giành HCV cũng không được tính là lập kỷ lục thế giới.

Các VĐV liên tục thiết lập kỷ lục thế giới mới ở hạng 85kg nam. (Ảnh: Xinhua)

Tại phần thi vào tối 28/9, lực sỹ Churkin Alexey (Kazakhstan) dẫn đầu sau phần cử giật. Anh này nâng mức tạ 170kg để lập kỷ lục ASIAD và châu Á, nhưng chưa tới mốc kỷ lục thế giới. Tới lần 3, Alexey nâng thành công mức 173kg, thiếp lập kỷ lục thế giới.

Sau phần cử giật, lực sĩ của Kazakhstan hơn Chen Shunnan (Trung Quốc) 10kg, hơn Ro Kwang Ryol (Triều Tiên) 8kg. Tấm HCV tưởng như sẽ thuộc về Alexey. Nhưng sau đó mới là lúc những giới hạn bị xô đổ.

Bảng xếp hạng chung cuộc.

Tới phần cử đẩy, Alexey nâng thành công mức 205kg, qua đó đạt tổng cử 378kg, lập kỷ lục thế giới.

Chen Shunnan dù rất nỗ lực, thậm chí lập kỷ lục thế giới của phần cử đẩy khi nâng được mức 208kg, rồi phá tiếp kỷ lục này mới mức 211kg, nhưng tổng cử cũng chỉ đạt 374kg.

Trong khi đó, lực sĩ Triều Tiên lần 1 nâng thành công mức 205kg, tổng cử 370kg, kém Alexey 8kg. Điều này khiến Ro Kwang Ryol muốn giành HCV thì phải nâng mức cử đẩy lên thêm 9kg, chạm mốc 214kg, tức là trên cả kỷ lục thế giới mà lực sĩ Trung Quốc vừa lập.

Ro Kwang Ryol thất bại ở lần nâng thứ 2. Đến lần 3 anh bước lên sàn, tất cả nín thở chờ đợi. Lực sĩ Triều Tiên lên tạ, đặt vào vai, và rồi xuất sắc nâng tạ qua đầu thành công.

Cả nhà thi đấu bật dậy vỗ tay, các CĐV Triều Tiên cùng nhau ăn mừng nồng nhiệt. Ro Kwang Ryol thiết lập 2 kỷ lục thế giới mới ở phần cử giật (214kg) và tổng cử (379kg), khép lại một màn so tài đỉnh cao. Triều Tiên giành HCV, Kazakhstan có HCB, còn Trung Quốc nhận HCĐ.

Cả 7 HCV của Triều Tiên tại ASIAD 2026 đều ở môn cử tạ.

Đây cũng là HCV thứ 7 của Triều Tiên tại ASIAD 2026 và cả 7 đều đến từ môn cử tạ. Đoàn thể thao nước này tạm xếp hạng 9 với 7 HCV, 5 HCB và 6 HCĐ.

Trong những ngày tới, Triều Tiên đặt kỳ vọng vào những môn thế mạnh khác như bóng đá nữ (đã vào tới chung kết), vật, judo… để gia tăng thành tích.