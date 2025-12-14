Tuyển Việt Nam thắng áp đảo Thái Lan, phá kỷ lục SEA Games, giành lại HCV sau 12 năm chờ đợi

Vào sáng nay (14/12), tuyển bắn súng Việt Nam tiếp tục bước vào tranh tài ở nội dung 10m súng ngắn nữ, với sự góp mặt của 3 VĐV Trịnh Thu Vinh, Nguyễn Thùy Trang và Triệu Thị Hoa Hồng.

Sau 60 loạt bắn căng thẳng ở vòng loại, Thùy Trang và Thu Vinh giành được hai vị trí dẫn đấu. Hai VĐV Việt Nam đều có 574 điểm, nhưng Thùy Trang xếp trên nhờ bắn trúng hồng tâm nhiều hơn (18 lần so với 17 lần của Thu Vinh).

Trong khi đó, Hoa Hồng xếp thứ 11 với 563 điểm. Kết quả này giúp tuyển Việt Nam giành huy chương vàng nội dung đồng đội, xuất sắc phá kỷ lục SEA Games với tổng điểm là 1711. Các xạ thủ của Việt Nam bỏ xa chủ nhà Thái Lan với khoảnh cách 9 điểm.

Bảng xếp hạng chung cuộc sau vòng loại của 16 VĐV.

Bảng xếp hạng điểm đồng đội, với HCV thuộc về tuyển bắn súng Việt Nam.

Thu Vinh duy trì sự ổn định trong từng loạt bắn.

3 VĐV mang về HCV đồng đội 10m súng ngắn nữ cho Việt Nam sau 12 năm.

Đây là tấm HCV vô cùng đáng nhớ bởi sau 12 năm, tuyển bắn súng Việt Nam mới là vô địch SEA Games ở nội dung đồng đội 10m súng ngắn nữ. Trước đó tại SEA Games 2013, Nguyễn Minh Châu, Lê Thị Hoàng Ngọc và Triệu Thị Hoa Hồng đã giành HCV. Và giờ sau quãng thời gian dài chờ đợi, xạ thủ Hoa Hồng lại một lần nữa lên ngôi.

Sau khi kết thúc vòng loại, 8 VĐV cao điểm nhất sẽ bước vào phần tranh huy chương cá nhân vào trưa nay. Với vị trí thứ nhất và thứ nhì, Thùy Trang và Thu Vinh là hai đại diện của Việt Nam góp mặt ở chung kết.