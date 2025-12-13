“Đội Việt Nam tính trước cả rồi”: Nguyễn Thị Oanh giành HCV SEA Games thứ 13, hé lộ chiến thuật đặc biệt

“Hôm nay tôi bước vào phần thi đầu tiên của mình tại SEA Games 33 và đã hoàn thành nó, mang về HCV cho Việt Nam. Tôi rất hạnh phúc và sẽ giữ vững tinh thần, chuẩn bị tốt nhất để chiến đấu ở những nội dung tiếp theo”, Nguyễn Thị Oanh chia sẻ sau khi có được HCV SEA Games thứ 13 trong sự nghiệp.

Nguyễn Thị Oanh khẳng định sức mạnh tuyệt đối ở cự ly 5.000m.

Vào tối nay (13/12), Nguyễn Thị Oanh tiếp tục không có đối thủ ở đường chạy 5.000m khi về nhất với thành tích 16 phút 27 giây 14. Đồng đội của cô là Lê Thị Tuyết cũng giành tấm huy chương bạc.

Ở phần thi này, người hâm mộ có thời điểm cảm thấy bất ngờ khi Nguyễn Thị Oanh sau khi dẫn đầu ở nửa đầu bất ngờ tụt xuống xếp thứ hai sau đàn em Lê Thị Tuyết. Tuy nhiên đến giai đoạn bứt tốc về đích, Nguyễn Thị Oanh đã xuất sắc vượt lên giành HCV.

Chia sẻ về điều này, “nữ hoàng điền kinh” của Việt Nam tiết lộ đó là chiến thuật đã được cô và đồng đội tính toán từ trước để giữ sức cho nhau:

“Cự ly 5000m có 2 VĐV Việt Nam thi đấu và chúng tôi đã lên chiến thuật để hỗ trợ nhau. Tất nhiên vào cuộc thì phải tùy cơ ứng biến nhưng tôi và Tuyết đều có chung suy nghĩ. Hôm nay thực sự rất hạnh phúc khi cả hai chị em đã có được vị trí dẫn đầu.”

Nguyễn Thị Oanh và Lê Thị Tuyết mang về 1 HCV, 1 HCB cho Việt Nam.

Nguyễn Thị Oanh nói tiếp: “Đó là nhiệm vụ mà chúng tôi đã hoàn thành và rất vui khi hai chị em đã đóng góp được công sức vào thành tích chung của đoàn thể thao Việt Nam. Tôi cảm ơn tất cả mọi người đã cổ vũ, theo dõi, tiếp thêm sức mạnh cho mình ngày hôm nay. Khi chạy trên đường chạy, tôi nghe rất rõ những tiếng hô “Việt Nam, Việt Nam”. Đó là nguồn động lực rất lớn cho tôi”.

Khi được hỏi về kỳ vọng tiếp tục mang về HCV ở 2 cự ly sở trường tiếp theo là 3.000m vượt chướng ngại vật và 10.000m, Nguyễn Thị Oanh bày tỏ:

“Mỗi VĐV đều có mục tiêu riêng và cố gắng hết sức ở cự ly mình thi đấu. Tôi mong rằng may mắn sẽ tiếp tục mỉm cười và bản thân hoàn thành thật tốt. Cuộc thi còn rất nhiều yếu tố ảnh hưởng đến kết quả. Bản thân mình trước mắt cứ nỗ lực hết sức để tranh tài. Mong mọi người sẽ tiếp tục theo dõi và ủng hộ tôi cũng như các VĐV Việt Nam”.