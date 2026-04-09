Tuyển Việt Nam thắng 3-0 trước khi đấu Hàn Quốc để tranh vé World Cup

Chiều 8/4, đội tuyển U17 Việt Nam đã có trận đấu tập với U17 Hà Nội trong giai đoạn chuẩn bị cho Giải vô địch U17 Đông Nam Á và VCK U17 châu Á 2026. Đây là trận đấu tập thứ ba và cũng là màn tổng duyệt cuối cùng của thầy trò HLV trưởng Cristiano Roland sau hai tuần tập huấn tại Trung tâm đào tạo bóng đá trẻ Việt Nam.

Ở trận đấu này, BHL tiếp tục rà soát, đánh giá tổng thể lực lượng, kiểm tra sự chủ động và hiệu quả trong lối chơi. Sau hai hiệp đấu, đội tuyển U17 Việt Nam đã giành chiến thắng 3-0 trước U17 Hà Nội.

Đình Vỹ là điểm sáng với cú đúp bàn thắng, trong khi bàn còn lại được ghi do công của Quang Khôi (con trai của cựu tiền đạo đội tuyển Việt Nam từng vô địch AFF Cup 2008 - Quang Hải). Kết quả này phần nào phản ánh sự tiến bộ về chuyên môn cũng như khả năng vận hành chiến thuật của đội tuyển sau quá trình tập luyện và cọ xát liên tục.

Theo kế hoạch, ngày 10/4, toàn đội sẽ lên đường sang Indonesia tham dự Giải U17 Đông Nam Á 2026, diễn ra từ ngày 11 đến 23/4. Ở giải này, U17 Việt Nam nằm bảng A cùng Indonesia, Malaysia và Timor Leste.

Sau giải Đông Nam Á, U17 Việt Nam sẽ hướng tới đấu trường quan trọng hơn rất nhiều, đó là VCK U17 châu Á với tính chất là vòng loại U17 World Cup.

Tại giải châu Á, U17 Việt Nam nằm bảng C cùng Hàn Quốc, Yemen và UAE. Các đội lọt vào tứ kết tại giải châu Á sẽ chính thức đoạt vé dự World Cup.