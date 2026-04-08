Ghi 8 bàn, tuyển Malaysia vẫn rời AFF Cup trong thất vọng

Do để thua Australia và Indonesia, tuyển futsal Malaysia đã bị loại khỏi giải Đông Nam Á. Chính vì thế, trận đấu gặp Brunei ở lượt cuối chỉ còn mang ý nghĩa danh dự với “Hổ Mã Lai”.

Với trình độ nhỉnh hơn, tuyển Malaysia hoàn toàn áp đảo trước Brunei. Ngay phút thứ 4, họ đã cụ thể hoá thế trận bằng bàn mở tỷ số. Một phút sau, Malaysia tiếp tục có bàn thắng để nhân đôi cách biệt.

Cơn mưa bàn thắng chỉ thực sự xảy ra trong hiệp hai, khi hai đội liên tiếp ghi bàn. Đầu tiên là bàn rút ngắn tỷ số của Brunei ở phút 21 nhưng chỉ 1 phút sau, Malaysia cũng ghi bàn nới rộng cách biệt lên 3-1.

Những phút còn lại, hai đội liên tục dứt điểm và thi nhau ghi bàn. Trong khi Malaysia có thêm 5 bàn thắng nữa thì Brunei cũng 3 lần ghi bàn gỡ.

Malaysia bộc lộ yếu kém ở khả năng phòng ngự khi nhận 4 bàn thua trước Brunei.

Kết thúc trận đấu, tuyển Malaysia giành chiến thắng 8-4. Mặc dù giành chiến thắng “an ủi” trước khi chia tay giải futsal Đông Nam Á nhưng tuyển Malaysia vẫn có lý do để phải thất vọng, do họ đã bộc lộ nhiều điểm yếu ở khả năng phòng ngự. Việc 4 lần thủng lưới trước một đội yếu như Brunei rõ ràng là điều “đáng báo động” với Malaysia.

Cách đây không lâu tại SEA Games 2025, tuyển Malaysia thi đấu khá tốt, thậm chí từng đánh bại tuyển Việt Nam 4-2. Song kể từ SEA Games, phong độ của Malaysia đã giảm sút nghiêm trọng.

Việc bị loại sớm ở giải Đông Nam Á 2026 là kết quả đáng thất vọng với Malaysia. Có lẽ, họ sẽ càng phải thêm lo lắng khi những đối thủ trong khu vực như Việt Nam, Thái Lan hay Indonesia vẫn đang thi đấu rất thuyết phục.