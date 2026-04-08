Thắng nghẹt thở, Indonesia dễ gặp tuyển Việt Nam ở bán kết AFF Cup

Sau hai lượt trận đầu tiên của bảng B, cả tuyển futsal Indonesia và Australia đều toàn thắng và sớm giành vé vào bán kết giải futsal Đông Nam Á. Song, hai đội vẫn quyết tâm giành chiến thắng ở trận đối đầu trực tiếp để đứng đầu bảng trước khi vào vòng sau.

Với tâm lý tương đối thoải mái, hai đội đã cống hiến cho người hâm mộ một màn rượt đuổi kịch tính với chất lượng chuyên môn cao.

Suốt hiệp 1, tuyển Indonesia và Australia thi đấu với thế trận cân bằng. Hai đội đôi công, ăn miếng trả miếng với khá nhiều pha dứt điểm. Tỷ số 1-1 cho tới khoảng 2/3 thời gian của trận đấu phần nào cho thấy sự cân bằng về thế trận.

Giữa hiệp hai, Australia ghi bàn vươn lên dẫn 2-1 nhưng chỉ ít giây sau, Indonesia cũng có được bàn thắng để san bằng tỷ số 2-2.

Trong ít phút cuối, hai đội tiếp tục đôi công. Nhưng khi trận đấu chỉ còn khoảng nửa phút, Indonesia đã tổ chức một pha tấn công giàu tốc độ, ghi bàn ấn định chiến thắng chung cuộc 3-2.

Tuyển futsal Indonesia vẫn đang thi đấu rất thuyết phục.

Với chiến thắng khá kịch tính, tuyển Indonesia bảo toàn ngôi đầu bảng B với 9 điểm sau 3 lượt trận, trong khi đó Australia tiến vào bán kết với suất nhì bảng.

Trong số 2 đội này thì chính Indonesia là đội dễ gặp tuyển Việt Nam hơn ở bán kết. Hiện ở bảng A, tuyển Việt Nam tạm dẫn đầu nhưng toàn đội vẫn còn lượt trận đầy khó khăn gặp Thái Lan ở lượt thứ ba. Tương quan sức mạnh, Thái Lan vẫn được đánh giá nhỉnh hơn một chút so với tuyển Việt Nam, đặc biệt là khi họ được chơi trên sân nhà.

Nếu sảy chân trước Thái Lan, tuyển Việt Nam sẽ gặp Indonesia ở bán kết. Khi đó, thầy trò HLV

Diego Giustozzi sẽ gặp thách thức lớn bởi đội bóng xứ Vạn đảo đang đạt phong độ cao và họ còn đang là Á quân ở châu lục.