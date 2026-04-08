Thua đau Trung Quốc, tuyển Thái Lan vẫn nắm cơ hội đoạt vé dự World Cup

Tối 7/4 tại lượt trận cuối bảng A giải U20 nữ châu Á 2026, chủ nhà U20 nữ Thái Lan phải chạm trán đội mạnh hơn là U20 nữ Trung Quốc. Trước trận, cả hai đội đều hướng tới một chiến thắng ở chắc chắn đứng đầu bảng, tạo lợi thế khi chỉ phải gặp đội thứ ba ở bảng B hoặc bảng C tại tứ kết.

Mặc dù chơi rất quyết tâm song U20 nữ Thái Lan vẫn không thể giữ sạch lưới trước U20 nữ Trung Quốc. Với thế trận tương đối lấn lướt, U20 nữ Trung Quốc đã giành chiến thắng với tỷ số tối thiểu 1-0.

Bàn thắng duy nhất của trận đấu được Xiao Yafei ghi ở phút 29 nhờ một cú sút xa. Quả bóng đã bay qua tầm với của thủ môn Thái Lan và bay vào lưới.

Như vậy, hai vị trí dẫn đầu của bảng A đã chính thức được xác định. U20 nữ Trung Quốc đứng đầu bảng, nắm lợi thế khi sẽ gặp đội thứ ba tại bảng B hoặc thứ ba bảng C ở vòng tứ kết. Trong khi đó, Thái Lan cũng sẽ đi tiếp, chạm trán đội nhì bảng B ở tứ kết.

Hiện ở bảng B, 2 đội Triều Tiên và Hàn Quốc đã chắc chắn đi tiếp. Triều Tiên tạm dẫn đầu bảng nhớ hiệu số bàn thắng bại vượt trội.

Ở lượt cuối, hai đội Triều Tiên và Hàn Quốc sẽ gặp nhau. Xét theo tương quan sức mạnh, khả năng cao Triều Tiên sẽ giành điểm để giữ ngôi đầu bảng, còn Hàn Quốc sẽ đi tiếp với suất nhì bảng.

Theo nhánh đấu, khả năng rất cao Thái Lan sẽ đụng Hàn Quốc ở tứ kết. Đáng lưu ý, đội thắng ở tứ kết cũng sẽ đoạt vé dự VCK U20 World Cup nữ 2026 (vốn dành cho 4 đội lọt vào bán kết giải châu Á).

Trong trường hợp gặp Hàn Quốc, Thái Lan vẫn bị đánh giá thấp hơn một chút. Tuy nhiên, cách biệt là không quá lớn, Thái Lan với lợi thế sân nhà hoàn toàn có thể hướng tới chiến thắng để chinh phục tấm vé dự World Cup.