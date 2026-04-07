Vừa bị hành hung, sao Trung Quốc lại rực sáng giúp đội nhà thắng nghẹt thở

Tối 6/4 (theo giờ Việt Nam), đội U16 Trung Quốc có trận đấu cuối cùng phân hạng 7/8 tại giải Montague Cup gặp U16 Peru.

Trước trận này, U16 Trung Quốc đã chịu 3 thất bại liên tiếp trước Pháp, Brazil và Bờ Biển Ngà, kết thúc vòng bảng ở vị trí cuối bảng A. Trong khi đó, U16 Peru cũng chỉ đứng cuối bảng B.

Trước một đối thủ “vừa sức” nhất kể từ đầu giải, U16 Trung Quốc đã thi đấu ấn tượng và giành chiến thắng nhờ khoảnh khắc tỏa sáng của Liu Kaiyuan, cầu thủ vừa bị hành hung bởi một trợ lý HLV U16 Trung Quốc.

Phút 26, từ một pha phản công, Liu Kaiyuan đã dẫn bóng xuống cánh phải đến sát vòng cấm, bình tĩnh vượt qua một hậu vệ Peru và tung cú sút chân trái hiểm hóc vào góc xa khung thành, bóng bay rất căng găm vào góc cao khiến thủ môn đối phương chỉ còn biết đứng nhìn.

Sau bàn thắng, U16 Trung Quốc gặp phải khó khăn khá lớn từ sức ép tấn công của U16 Peru. Suốt hiệp hai, U16 Trung Quốc đã chơi phòng ngự kiên cường để bảo toàn tỷ số mong manh. Kết thúc trận đấu, U16 Trung Quốc giành chiến thắng 1-0, đứng hạng 7 chung cuộc tại Montague Cup.

U16 Trung Quốc có trận đấu đáng khen trước Peru.

Tỷ số chung cuộc.

Liu Kaiyuan hiện đang thi đấu cho học viện trẻ của Villarreal tại La Liga và là mũi nhọn tấn công của đội tuyển U16 Trung Quốc. Tuy nhiên, theo truyền thông Trung Quốc, cầu thủ trẻ này mới bị trợ lý Li Zhuangfei hành hung sau trận thua Bờ Biển Ngà cách đây ít ngày.

Khi nói về vụ lùm xùm gây tranh cãi này, hãng truyền thông Sohu đã mô tả: ““Theo các video được đăng tải trực tuyến, Li Zhuangfei, trợ lý huấn luyện viên 38 tuổi của đội tuyển U16 Trung Quốc, trước tiên đã giật mạnh quần áo của Liu Kaiyuan, xé rách phần lớn, rồi đẩy mạnh học trò. Liu Kaiyuan không phản ứng gì, bước vài bước sang trái và mặc lại áo. Li Zhuangfei đuổi theo, vừa đi vừa đẩy.

Sau đó, Liu Kaiyuan chạy sang bên phải, định nói chuyện với các huấn luyện viên khác. Li Zhuangfei đột nhiên chạy theo một cách tức giận và mạnh tay đẩy vào cổ Liu Kaiyuan, suýt khiến cậu ta ngã. Video cho thấy Li Zhuangfei đã đẩy vào cổ Liu Kaiyuan với lực khá mạnh.

Liu Kaiyuan vẫn không trực tiếp đối đầu với Li Zhuangfei. Cậu và trợ lý huấn luyện viên người nước ngoài khác tiếp tục rời khỏi sân.

Li Zhuangfei tỏ ra vẫn còn tức giận. Vị trợ lý này nhanh chóng đi theo phía sau, vừa chỉ tay vào Liu Kaiyuan vừa chửi mắng”.

Hiện tại, U16 Trung Quốc đã khép lại giải đấu Montague Cup với những trải nghiệm rất bổ ích khi chạm trán một loạt đối thủ mạnh. Dự kiến, một số cầu thủ ở đội sẽ khoác áo U17 Trung Quốc tham dự VCK U17 châu Á, đấu trường mang tính chất vòng loại World Cup và họ nằm bảng B cùng Nhật Bản, Indonesia và Qatar.