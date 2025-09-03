Tuyển Việt Nam, Thái Lan, Indonesia cùng thắng giòn giã ở giải châu Á; Malaysia và Campuchia gục ngã?

Cơ hội lớn của U23 Việt Nam

Lúc 19h00 hôm nay (3/9), U23 Việt Nam và U23 Bangladesh sẽ chạm trán nhau trên sân Việt Trì ở lượt trận đầu tiên bảng C vòng loại U23 châu Á 2026.

Tương quan về mọi yếu tố, U23 Việt Nam đều được đánh giá “cửa trên” hoàn toàn. Trong tay HLV Kim Sang-sik có dàn lực lượng mạnh nhất, lại vừa đạt phong độ cao cộng thêm yếu tố sân nhà.

Cách đây không lâu, U23 Việt Nam đã thi đấu rất ấn tượng để đoạt chức vô địch giải U23 Đông Nam Á 2025 ngay tại Indonesia sau khi toàn đội vượt qua đội chủ nhà ở trận chung kết.

Trong khi đó, U23 Bangladesh mới đây đã thua liền cả 2 trận giao hữu trước Bahrain. Trước đó, U23 Bangladesh cũng đá trận giao hữu kín gặp đội không chuyên là Bangladesh Army. Kết quả là hàng công của U23 Bangladesh đã thi đấu bế tắc với kết quả 0-0.

Nếu tính cả phong độ suốt thời gian qua, U23 Bangladesh có chỉ số cực kỳ “thảm họa”. Họ không thắng suốt 13 trận liên tiếp gần nhất, trong đó thua tới 10, hòa 3. Lần gần nhất mà U23 Bangladesh có thể giành chiến thắng đã cách đây tới gần 6 năm, kể từ trận thắng Sri Lanka 1-0 ngày 5/12/2019 trong khuôn khổ giao hữu.

U23 Việt Nam mạnh hơn khá nhiều so với Bangladesh.

Mới đây, U23 Bangladesh đã có sự bổ sung lực lượng, nổi bật có chân sút Cuba Mitchell, cầu thủ có cả dòng máu Anh, Jamaica và Bangladesh. Tiền đạo sinh năm 2005 này sinh ra ở Birmingham (Anh), có thời gian ăn tập và thi đấu cho các đội trẻ của Birmingham cũng như Sunderland.

Tuy nhiên, so với U23 Việt Nam thì lực lượng của U23 Bangladesh vẫn bị đánh giá thấp hơn một bậc. Điểm yếu về phòng ngự là điều mà đội bạn phải lo lắng nhất khi chạm trán thầy trò HLV Kim Sang-sik.

Với sự khác biệt rất lớn về lực lượng và phong độ cộng thêm tinh thần quyết tâm lẫn cả ưu thế sân nhà, U23 Việt Nam rất khó đánh mất điểm khi chạm trán Bangladesh. Nếu không có bất ngờ xảy ra, khả năng cao thầy trò HLV Kim Sang-sik sẽ giành trọn chiến thắng, thậm chí với tỷ số cách biệt ở trận ra quân.

Nếu thắng trận đầu tiên, U23 Việt Nam cũng sẽ nắm lợi thế để tranh ngôi nhất bảng với 2 đối thủ còn lại gồm Yemen và Singapore, qua đó hướng tới tấm vé vào VCK giải U23 châu Á 2026.

Thái Lan, Indonesia sẽ “chung vui” với U23 Việt Nam; Malaysia và Campuchia sẽ bại trận?

Tối nay, U23 Thái Lan sẽ chạm trán Mông Cổ ở lượt mở màn tại bảng F. Giống như Việt Nam thì Thái Lan cũng có lợi thế sân nhà, đồng thời sở hữu lực lượng và phong độ ấn tượng hơn khá nhiều.

Mông Cổ là đội bóng yếu ở châu Á. Họ không tham dự một giải đấu chính thức nào kể từ tháng 9/2023 đến nay, giải đấu mà họ toàn thua 3 trận ở Asiad.

Việc chạm trán Mông Cổ là cơ hội quá lớn để Thái Lan giành một chiến thắng với tỷ số cách biệt, tạm leo lên đầu bảng với điểm số và chỉ số phụ.

Tương tự, ở bảng J, U23 Indonesia sẽ có trận mở màn gặp Lào và đội bóng xứ Vạn đảo cũng nắm lợi thế sân nhà.

Với dàn lực lượng rất mạnh gồm nhiều ngôi sao nhập tịch, chắc chắn Indonesia sẽ hướng tới một chiến thắng giòn giã ở trận này. Trong khi đó, xác suất để Lào có thể gây bất ngờ, đang bị đánh giá rất thấp.

Do bảng của Indonesia có cả Hàn Quốc nên Indonesia sẽ rất quyết tâm giành chiến thắng tưng bừng ở lượt ra quân, tạo đà tâm lý để chạm trán đối thủ xứ Kim chi.

Indonesia được đánh giá "cửa trên" hoàn toàn so với Lào.

Ở bảng F, U23 Malaysia gặp khó khi phải chạm trán đội mạnh là Lebanon ở lượt ra quân hôm nay. Khác với ĐTQG thì lực lượng của U23 Malaysia không được đánh giá cao và minh chứng là mới đây, họ cũng bị loại khỏi giải Đông Nam Á ngay từ vòng bảng. Lực lượng của Malaysia vẫn bị đánh giá mỏng và non về kinh nghiệm. Trong khi đó, Lebanon vẫn là đội bóng mạnh, có khả năng cạnh tranh cao ở đấu trường châu Á.

Malaysia sẽ gặp khó ở lượt ra quân.

Tại bảng G, U23 Campuchia cũng đối diện khó khăn rất lớn khi phải gặp Oman. Với sự thua thiệt mọi mặt, khả năng để Campuchia gây bất ngờ không được đánh giá cao. Chỉ cần Oman chơi đúng sức, họ có thể giành chiến thắng cách biệt ở trận này.

Tại vòng loại U23 châu Á 2026, chỉ các đội nhất bảng và 4 đội nhì có thành tích tốt nhất mới giành vé dự VCK.