HLV Kim Sang-sik bất ngờ loại cầu thủ Việt kiều khỏi U23 Việt Nam ngay trước giải châu Á

Một bất ngờ đã xảy ra với U23 Việt Nam ngay trước thềm trận khai màn vòng loại U23 châu Á 2026. Theo đó, trong bản danh sách 23 cầu thủ dự vòng loại U23 châu Á 2026 của U23 Việt Nam, HLV Kim Sang-sik đã quyết định gạch tên tiền vệ Việt kiều Trần Thành Trung.

Quyết định nói trên có thể khiến nhiều người hâm mộ ngạc nhiên, khi Thành Trung không hề dính chấn thương. Tuy nhiên, sau đó chính HLV Kim Sang-sik cũng lên tiếng giải thích về quyết định loại cậu học trò Việt kiều.

"Về cầu thủ Trần Thành Trung không được chọn ở vòng loại này, không hẳn là cậu ấy chấn thương đâu. Trong những ngày qua, tôi đã đánh giá, phân tích năng lực của Trần Thành Trung. Cậu ấy có kỹ thuật và tinh thần quyết tâm tốt, trong tương lai sẽ là một cầu thủ chất lượng. Tôi hy vọng Thành Trung có thể góp mặt ở những giải đấu tiếp theo".

Thành Trung bị loại khỏi danh sách cuối cùng dự vòng loại châu Á.

Đáng lưu ý, HLV Kim Sang-sik cũng nhắc tới một cầu thủ Việt kiều khác là Lê Viktor:

“Đối với khả năng ra sân của Lê Viktor, Ban huấn luyện sẽ tính toán và có lựa chọn phù hợp để cậu ấy có thể phát huy tốt nhất khả năng của mình trong từng trận đấu gặp những đối thủ cụ thể.

Lê Viktor là cầu thủ chất lượng, tuy nhiên lý do tôi chưa lựa chọn cậu ấy vì kỹ chiến thuật. Ban huấn luyện tính toán và lựa chọn cho từng trận đấu để Lê Viktor có thể phát huy được hết khả năng".

Bên cạnh việc đề cập tới trường hợp của Thành Trung và Lê Viktor, HLV Kim Sang-sik cũng bày tỏ sự lạc quan khi nói về vòng loại giải U23 châu Á, khởi đầu bằng trận gặp Bangladesh vào tối mai (3/9).

"U23 Việt Nam đã giành được nhiều thành công với ngôi vô địch U23 Đông Nam Á. Đây là động lực để các cầu thủ của tôi thi đấu tốt tại giải lần này.

Chúng tôi đã tiến hành nghiên cứu các đối thủ. Trong đó, U23 Yemen là đối thủ mạnh nhất bảng này, tuy nhiên, cả đội đã chuẩn bị về kỹ chiến thuật cho trận đấu với mục tiêu đạt kết quả tốt nhất".

HLV Kim Sang-sik chia sẻ thêm nhân dịp Quốc khánh 2/9: "Trước hết, tôi muốn gửi lời chúc tới toàn thể người dân Việt Nam nhân ngày lễ kỷ niệm 80 năm Quốc khánh. Với những gì Việt Nam đã làm được trong 80 năm qua, tôi tin đây là động lực để các cầu thủ thi đấu tốt trong vòng loại sắp tới".