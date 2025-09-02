Đối thủ “có biến”, U23 Việt Nam tăng xác suất thắng lớn ở trận mở màn giải châu Á

Ngày mai (3/9), U23 Việt Nam sẽ có trận đấu mở màn tại vòng loại giải U23 châu Á 2026 gặp U23 Bangladesh. Theo những thông tin mới nhất từ LĐBĐ Việt Nam (VFF), HLV Saiful Bari Titu của U23 Bangladesh nhiều khả năng không thể chỉ đạo các học trò trong trận ra quân gặp U23 Việt Nam.

Theo VFF, HLV Saiful Bari Titu bị sốt cao ngay sau khi cùng U23 Bangladesh có mặt tại Phú Thọ. Sự cố này cũng khiến vị thuyền trưởng bên phía Bangladesh không thể tham dự buổi họp báo trước trận đấu của bảng C diễn ra chiều 2/9.

Do gặp vấn đề về sức khoẻ, khả năng HLV Saiful Bari Titu vắng mặt ở trận gặp U23 Việt Nam ngày mai là rất lớn. Điều này có thể gây ra khó khăn lớn cho U23 Bangladesh, trong bối cảnh đội bóng này vốn bị đánh giá thấp hơn so với U23 Việt Nam. Tất nhiên, điều này cũng giúp tăng xác suất để thầy trò HLV Kim Sang-sik có thể giành một chiến thắng cách biệt ở trận mở màn, nắm lợi thế trong cuộc đua vào VCK giải U23 châu Á.

Trước đó, U23 Bangladesh phải trải qua hành trình dài trước khi đến Việt Nam. Đội bóng này di chuyển tới Phú Thọ tối muộn ngày 30/8 sau chuyến bay quá cảnh tại Thái Lan. Thời tiết thay đổi đột ngột và thời gian di chuyển kéo dài là yếu tố gây ảnh hưởng trực tiếp đến sức khỏe của HLV Saiful Bari Titu.

U23 Việt Nam có nhiều cơ hội để thắng cách biệt Bangladesh.

Chiều nay (2/9), U23 Bangladesh tiến hành buổi tập dưới sự chỉ đạo của trợ lý Hassan Al Mamun. Trong trường hợp HLV Saiful Bari Titu vắng mặt, nhiều khả năng trợ lý Hassan Al Mamun cũng sẽ là người dẫn dắt U23 Bangladesh đối đầu U23 Việt Nam vào tối mai.

Trận đấu giữa U23 Việt Nam gặp U23 Bangladesh sẽ diễn ra lúc 19h00 ngày 3/9 trên sân Việt Trì (Phú Thọ). Với lực lượng mạnh nhất lại đạt phong độ cao, thầy trò HLV Kim Sang-sik được kỳ vọng sẽ thắng lớn ở trận này để tạo lợi thế trước khi chạm trán 2 đối thủ còn lại ở bảng C là Singapore và Yemen. Cách đây không lâu, U23 Việt Nam cũng thi đấu rất ấn tượng để bảo vệ chức vô địch ở đấu trường giải U23 Đông Nam Á.

Tại vòng loại U23 châu Á 2026, 11 đội đứng nhất ở 11 bảng đấu cùng 4 đội nhì có thành tích tốt nhất cùng chủ nhà Saudi Arabia sẽ góp mặt ở VCK giải U23 châu Á 2026.

Lịch thi đấu vòng loại U23 châu Á 2026, bảng C.