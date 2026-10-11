Tuyển Việt Nam tái ngộ Hàn Quốc và Trung Quốc tại giải quốc tế?

Tuyển Việt Nam dự kiến góp mặt tại giải đấu quốc tế trong tháng 11.

Trang Ifeng (Trung Quốc) đưa tin, giải Tứ hùng giao hữu quốc tế mang tên Panda Cup sẽ được tổ chức tại Trung Quốc trong tháng 11 tới. Giải đấu này quy định độ tuổi U19, chủ nhà Trung Quốc dự kiến cử đội hình gồm nòng cốt là các cầu thủ sinh năm 2007 dự giải. 3 khách mời là Việt Nam, Hàn Quốc và UAE. 4 đội sẽ thi đấu vòng tròn 1 lượt tính điểm để chọn ra đội vô địch.

Ifeng nhận xét về 3 khách mời: "3 đội khách mời tham dự giải đấu này đều có phong cách riêng biệt. Hàn Quốc sở hữu lối chơi chiến thuật tổng thể hiện đại và tốc độ tấn công cũng như phòng thủ nhanh; Việt Nam có kỹ thuật cá nhân tinh tế và xuất sắc trong những đường chuyền cận thành; còn các cầu thủ UAE thể hiện thể lực vượt trội và sức mạnh tấn công đáng gờm.

Những đối thủ đa dạng này sẽ cho phép đánh giá toàn diện tiến trình tập luyện của đội tuyển U19 Trung Quốc, giúp ban huấn luyện hiểu rõ phong độ của các cầu thủ và lựa chọn đội hình cho giải U20 châu Á".

U19 Việt Nam thi đấu không thành công tại vòng loại U20 châu Á 2027

U19 Trung Quốc chính là chủ nhà của giải U20 châu Á 2027. U19 Hàn Quốc cũng góp mặt tại giải châu Á trong khi U19 Việt Nam và U19 UAE không vượt qua vòng loại.

Hiện tại, U19 Việt Nam vẫn chưa xác định được người đảm nhận vai trò HLV trưởng. HLV người Nhật Bản Yutaka Ikeuchi - người từng dẫn dắt U19 Việt Nam tại vòng loại U20 châu Á 2027 - sẽ không tiếp tục đảm nhận nhiệm vụ mà chuyển sang một công tác khác trong hệ thống đào tạo bóng đá trẻ Việt Nam.

U19 Việt Nam vừa thất bại tại vòng loại U20 châu Á 2027 và thậm chí phải xuống hạng. Sớm nhất phải đến năm 2031, U19 Việt Nam mới có thể trở lại VCK U20 châu Á thông qua vòng loại.