Đình Bắc kiệt sức rồi!

Đình Bắc gặp chấn thương trong trận đấu mới nhất của CLB CAHN.

Đình Bắc vào sân từ băng ghế dự bị trong hiệp hai trận đấu giữa CLB CAHN và Lion City Sailors thuộc khuôn khổ Cúp C1 Đông Nam Á 2026/27. Nhưng đến quãng thời gian bù giờ, tiền đạo xứ Nghệ gặp chấn thương sau đường chuyền giật gót cho đồng đội dù không va chạm với ai và phải rời sân.

Cầu thủ xuất sắc nhất AFF Cup 2026 nhanh chóng lên tiếng trấn an người hâm mộ. Đình Bắc cho biết mình chỉ bị đụng dập cơ, cần nghỉ ngơi khoảng vài ngày sẽ có thể trở lại tập luyện và thi đấu bình thường.

Tuy nhiên, có một thực tế đáng lo ngại với HLV Kim Sang-sik và HLV Mano Polking: Đình Bắc đang vắt kiệt sức trong suốt 12 tháng vừa qua.

Thống kê bất ngờ về Đình Bắc

Tính mốc thời gian từ tháng 10/2025 tới nay, Đình Bắc đã trải qua 12 tháng với mật độ thi đấu khủng khiếp. Anh ra sân liên tục ở các cấp độ ĐTQG, U23 và CLB mà gần như chưa có một quãng nghỉ đủ dài để hồi phục.

Trong màu áo CLB CAHN, Đình Bắc thi đấu 35 trận trải dài ở nhiều đấu trường V.League, Cúp Quốc gia, Siêu cúp Quốc gia, Cúp C2 châu Á, Cúp C1 châu Á và Cúp C1 Đông Nam Á.

Dưới màu áo U23 Việt Nam, Đình Bắc là nhân tố chủ chốt trong 2 chiến dịch U23 châu Á 2026 và SEA Games 33. Anh ra sân tổng cộng 12 trận (tính cả giao hữu) và cùng U23 Việt Nam giành HCV SEA Games, HCĐ U23 châu Á.

Đình Bắc liên tục ra sân trong 12 tháng vừa qua

Ở cấp độ ĐTQG, Đình Bắc thi đấu 15 trận bao gồm vòng loại Asian Cup 2026, AFF Cup 2026 và FIFA ASEAN Cup 2026. Loạt trận duy nhất Đình Bắc vắng mặt là FIFA Days tháng 3/2026 nơi tuyển Việt Nam thắng 3-1 trước Malaysia.

Tổng cộng 62 trận trong 12 tháng. Mặc dù không phải trận nào Đình Bắc cũng thi đấu trọn vẹn 90 phút. Nhưng cường độ ra sân như vậy rất ít khi xuất hiện với các cầu thủ Việt Nam.

Đặc biệt, Đình Bắc liên tục góp mặt trong những giải đấu cúp ngắn ngày ở cấp U23 và ĐTQG. Những trận đấu này tiêu hao rất nhiều sức lực, nhất là khi chân sút xứ Nghệ thi đấu ở vị trí tiền đạo cắm và tiền đạo cánh. Đôi khi, Bắc phải nhập cuộc mà không có được trạng thái thể lực tốt nhất.

Đình Bắc đã không ở trạng thái sung sức nhất trong trận đấu cuối FIFA ASEAN Cup gặp Malaysia

Trong chiến dịch AFF Cup 2026, Đình Bắc đá chính trong tất cả các trận đấu của tuyển Việt Nam. Bên cạnh nhiệm vụ tấn công, tiền đạo 22 tuổi hoạt động như một “cỗ máy pressing” nơi tuyến đầu và tham gia hỗ trợ phòng ngự.

Đình Bắc cần được nghỉ ngơi?

Do góp mặt ở nhiều đấu trường, CLB CAHN sẽ thi đấu với mật độ 2 trận/tuần gần như trong tất cả các tuần từ nay cho đến trước thềm Asian Cup 2027. Quãng thời gian hiếm hoi đội chủ sân Hàng Đẫy không thi đấu là dịp FIFA Days tháng 11 tới, nơi đội tuyển Việt Nam có 2 trận giao hữu gặp Đài Bắc Trung Hoa và Kyrgyzstan.

Với lịch thi đấu như vậy, về lý thuyết Đình Bắc gần như sẽ không có thời gian để nghỉ ngơi. Nhưng HLV Mano Polking cũng hiểu rằng đôi chân của cậu học trò cần được bảo vệ. Trên thực tế, nhà cầm quân người Đức cũng đã không xếp Đình Bắc đá chính trước Lion City Sailors. Chân sút xứ Nghệ vào sân ở phút 57, thời điểm CLB CAHN đang dẫn trước 1-0.

HLV Mano Polking sẽ "giảm tải" cho Đình Bắc?

Trước đó, HLV Mano Polking cũng thường xuyên “giảm cường độ” cho Đình Bắc mỗi khi cậu học trò trở về sau những giải đấu cùng các đội tuyển Việt Nam như U23 Đông Nam Á, SEA Games, U23 châu Á hay AFF Cup.

Hi vọng, những sự trao đổi giữa HLV Mano Polking cùng HLV Kim Sang-sik sẽ giúp Đình Bắc có được một lịch trình thi đấu hợp lý trong thời gian tới nhằm tìm lại thể trạng tốt nhất, tránh nguy cơ chấn thương đồng thời đạt điểm rơi phong độ cho Asian Cup 2027 – giải đấu mà đội tuyển Việt Nam đặt nhiều kỳ vọng.