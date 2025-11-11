Tuyển Việt Nam suýt gieo sầu cho đội bóng Nhật Bản, chạy đà ấn tượng trước thềm giải châu Á

Chiều 11/11 theo giờ địa phương, đội tuyển U17 Việt Nam có trận giao hữu với đội tuyển Đại học Matsuyama, trong khuôn khổ đợt tập huấn tại Ehime (Nhật Bản) nhằm chuẩn bị cho Vòng loại U17 châu Á 2026. Đây là trận đấu tập thứ hai của thầy trò HLV Cristiano Roland sau trận thắng U18 Imabari 2-0 cách đây ba ngày.

Với mục tiêu kiểm tra, đánh giá lực lượng và củng cố các phương án chiến thuật, HLV Cristiano Roland thực hiện nhiều thay đổi trong đội hình xuất phát so với trận trước. Theo đó, Tuấn Vũ đảm nhiệm vị trí thủ môn; hàng phòng ngự gồm Minh Cương, Mạnh Cường, Đăng Khoa và Anh Hào; tuyến giữa có Trí Dũng, Duy Khang, Minh Lợi, Văn Nam, Sỹ Bách; còn Long Nhật đá cao nhất trên hàng công.

U17 Việt Nam thi đấu chững chạc, thậm chí dẫn bàn trước đối thủ lớn tuổi hơn.

Do có nhiều xáo trộn về nhân sự và phải đối đầu với đối thủ lớn tuổi và giàu kinh nghiệm hơn, U17 Việt Nam khởi đầu có phần bị động trong những phút đầu. Tuy nhiên, sau khoảng 15 phút đầu tiên, các học trò của HLV Cristiano Roland dần lấy lại thế trận, tổ chức pressing và triển khai bóng mạch lạc hơn.

Trong hiệp một, U17 Việt Nam tạo ra hai cơ hội rõ rệt, song các pha dứt điểm của Sỹ Bách và Hiệp Đại Việt đều không thắng được thủ môn đội bạn.

Sang hiệp hai, một số điều chỉnh chiến thuật và nhân sự giúp U17 Việt Nam chơi khởi sắc hơn. Phút 52, sau tình huống xử lý khéo léo thoát pressing của Duy Khang, bóng được chọc khe tinh tế để Mạnh Quân thoát xuống đối mặt và ghi bàn mở tỷ số 1-0.

Tuy nhiên, chỉ ít phút sau, đội Đại học Matsuyama được hưởng quả phạt đền và tận dụng thành công, quân bình tỷ số 1-1. Trong thời gian còn lại, HLV Cristiano Roland tiếp tục luân chuyển đội hình để tạo cơ hội thi đấu cho các cầu thủ khác. Trận đấu khép lại với kết quả hòa 1-1, trong thế trận cân bằng và giàu tính kiểm nghiệm.

Theo kế hoạch, đội tuyển U17 Việt Nam sẽ có trận đấu tập cuối cùng trong chuyến tập huấn tại Nhật Bản, gặp U18 Ehime vào ngày 13/11, trước khi trở về nước hoàn thiện giai đoạn chuẩn bị cuối cùng cho Vòng loại U17 châu Á 2026.