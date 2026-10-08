Tuyển Việt Nam sẽ thắng trên 10-0 để tranh ngôi nhất bảng ở giải châu Á?

Tuyển trẻ Việt Nam có cơ hội rất lớn giành thêm một chiến thắng đậm khi chạm trán Quần đảo Bắc Mariana ở lượt trận thứ hai bảng D vòng loại U17 nữ châu Á 2027.

Sau màn khởi đầu thuận lợi với chiến thắng 6-0 trước Palestine, U17 nữ Việt Nam với lợi thế chủ nhà đang có tâm lý rất tốt trước cuộc đối đầu Bắc Mariana. Thầy trò HLV Okiyama Masahiko không chỉ giành trọn 3 điểm mà còn thể hiện sức tấn công hiệu quả.

Đáng chú ý, đối thủ của U17 nữ Việt Nam ở trận đấu chiều nay (18h00 ngày 8/10) lại vừa trải qua một trận đấu hoàn toàn trái ngược.Quần đảo Bắc Mariana thua Kyrgyzstan tới 0-18 trong ngày ra quân. Đây là kết quả cho thấy khoảng cách rất lớn về trình độ giữa đội bóng này với những đối thủ mạnh hơn trong bảng D.

Vì thế, mục tiêu của U17 nữ Việt Nam ở trận đấu hôm nay không chỉ là 3 điểm. Một chiến thắng với cách biệt lớn sẽ giúp đội bóng của HLV Okiyama Masahiko tạo lợi thế đáng kể về hiệu số trước lượt trận cuối gặp Kyrgyzstan. Đây mới là trận đấu được dự báo quyết định ngôi đầu bảng, bởi Kyrgyzstan cũng đã có 3 điểm và sở hữu hiệu số cực kỳ ấn tượng sau màn hủy diệt Bắc Mariana.

U17 nữ Việt Nam vừa thắng dễ Palestine 6-0.

Hiện tuyển U17 nữ Việt Nam hiện có 3 điểm cùng hiệu số +6, trong khi Kyrgyzstan cũng có 3 điểm nhưng hiệu số lên tới +18. Nếu hai đội cùng thắng Quần đảo Bắc Mariana và Palestine, trận đấu cuối cùng giữa U17 nữ Việt Nam và Kyrgyzstan nhiều khả năng sẽ trở thành màn phân định trực tiếp vị trí dẫn đầu. Khi ấy, từng bàn thắng ghi được ở trận đấu hôm nay đều có giá trị.

Thể thức vòng loại càng khiến cuộc đua hiệu số ở bảng D trở nên đáng chú ý. 29 đội tham dự được chia thành 8 bảng, trong đó 6 bảng có 4 đội và 2 bảng có 3 đội. Các đội thi đấu vòng tròn một lượt tại địa điểm tập trung, và chỉ đội đứng đầu mỗi bảng mới giành quyền vào VCK U17 nữ châu Á 2027. 8 đội vượt qua vòng loại sẽ cùng 4 đội đã được đặc cách vào thẳng là Triều Tiên, Nhật Bản, Australia và Trung Quốc tranh tài tại VCK U17 nữ châu Á 2027.

Xếp hạng trước lượt trận thứ hai.

Điều đó đồng nghĩa với việc U17 nữ Việt Nam không có phương án an toàn kiểu chỉ cần đứng nhì bảng rồi chờ xét thành tích. Thầy trò HLV Okiyama Masahiko phải hướng tới vị trí số một, và cuộc đối đầu với Kyrgyzstan ở lượt cuối gần như chắc chắn sẽ là trận đấu quyết định. Trong bối cảnh hai đội có thể cùng giành những chiến thắng trước Palestine và Quần đảo Bắc Mariana, hiệu số có khả năng trở thành lợi thế cực kỳ quan trọng trước khi bước vào màn đối đầu trực tiếp.

Đây chính là lý do U17 nữ Việt Nam cần chơi với tâm thế khác. Trước một đối thủ đã để thủng lưới 18 bàn trong trận ra quân, việc giành chiến thắng là nhiệm vụ trong tầm tay. Nhưng chiến thắng với cách biệt bao nhiêu mới là vấn đề đáng quan tâm.

Nếu Kyrgyzstan đã đặt ra cột mốc 18-0, U17 nữ Việt Nam cần tự tạo ra câu trả lời của mình. Không nhất thiết phải lặp lại một tỷ số tương tự, nhưng một chiến thắng cách biệt sẽ giúp thầy trò HLV Okiyama bước vào trận đấu cuối với vị thế thuận lợi hơn.