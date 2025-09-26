Tuyển Việt Nam sẽ rơi vào bảng “tử thần” ở giải châu Á sau chiến tích thắng giòn giã?

Tại vòng loại giải futsal châu Á 2026, tuyển futsal Việt Nam toàn thắng cả 3 trận trước Hồng Kông (Trung Quốc), Trung Quốc và Lebanon, ghi tổng cộng 20 bàn, chỉ thủng lưới 3 lần. Kết quả này giúp tuyển Việt Nam thẳng tiến vào VCK với tư cách đội nhất bảng.

Tính tới thời điểm hiện tại, danh sách 14 trong tổng số 16 đội tuyển dự VCK futsal châu Á 2026 đã được xác định. Trong khi đó, 2 đại diện còn lại chưa được xác định gồm đội đứng nhất bảng D ở vòng loại (bảng này chưa thi đấu) và 1 đội nhì xuất sắc cuối cùng.

Đáng chú ý, kết quả phân nhóm hạt giống tại VCK giải futsal châu Á 2026 cũng đã được xác định. Tuyển futsal Việt Nam sẽ nằm ở nhóm hạt giống số 2 cùng Uzbekistan, Afghanistan và Kuwait.

Nhóm 1 sẽ gồm chủ nhà Indonesia, Iran, Thái Lan và Nhật Bản.

Nhóm 3 gồm Tajikistan, Kyrgyzstan, Australia và 1 đội chưa xác định.

Nhóm 4 gồm Lebanon, Hàn Quốc, Malaysia và 1 đội chưa xác định.

Tuyển futsal Việt Nam sẽ nằm ở nhóm hạt giống số 2 tại VCK futsal châu Á 2026.

Như vậy, căn cứ vào các nhóm hạt giống này, tuyển Việt Nam hoàn toàn có thể sẽ rơi vào một bảng đấu khó, thậm chí là “bảng tử thần” ở giải đấu vào năm sau.

Nhìn các đối thủ tại nhóm 1, sẽ may mắn nhất nếu tuyển Việt Nam cùng bảng với chủ nhà Indonesia khi đây là đối thủ “vừa sức” nhất với chúng ta. Trong khi đó, cả Iran, Thái Lan và Nhật Bản đều sở hữu trình độ vượt trội.

Tại nhóm 3, Tajikistan, Kyrgyzstan và Australia đều là những thử thách không dễ vượt qua cho tuyển Việt Nam. Đây là những đội đều vừa thi đấu rất hay ở vòng loại, điển hình là chiến tích thắng cả 3 trận của Kyrgyzstan.

Trong khi đó, với các đối thủ ở nhóm hạt giống số 4, “dễ thở” nhất cho Việt Nam sẽ là Lebanon, đội bóng vừa bị thầy trò HLV Giustozzi đánh bại 4-0. Tuy nhiên, bảng đấu này có Hàn Quốc cũng khá mạnh và đây sẽ là đối thủ tương đối khó nhằn nếu chung bảng với tuyển Việt Nam.

Trên lý thuyết, sẽ là may mắn nhất nếu tuyển Việt Nam cùng bảng với Indonesia (nhóm 1), Tajikistan ở nhóm 3 (hoặc Myanmar nếu đội bóng này đi tiếp) và Lebanon (nhóm 4). Tuy nhiên, nguy cơ phải nằm ở một bảng đấu khó đang rất cao với tuyển Việt Nam.

Tuyển Việt Nam sẽ nằm ở một bảng đấu khó tại VCK futsal châu Á 2026.

Trong quá khứ, tuyển futsal Việt Nam từng nhiều lần dự các VCK giải châu Á, với thành tích tốt nhất là lọt vào bán kết vào năm 2016. Ở giải gần nhất vào năm ngoái, toàn đội lọt vào tứ kết sau khi vượt qua vòng bảng được đánh giá là khá vừa sức cùng Thái Lan, Myanmar và Trung Quốc.