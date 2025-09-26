Báo Trung Quốc: “Trận thua kỷ lục trước ĐT Việt Nam khiến người hâm mộ không thể tin nổi”

Tại vòng loại giải futsal châu Á 2026, tuyển Trung Quốc dù có lợi thế sân nhà song vẫn để thua tuyển Việt Nam 2-7. Thất bại này khiến tuyển Trung Quốc chính thức bị loại sớm sau 2 lượt đấu.

Ở lượt cuối mang tính chất danh dự, tuyển Trung Quốc thắng Hồng Kông (Trung Quốc) 4-0 nhưng việc đội nhà thua đậm tuyển Việt Nam vẫn khiến truyền thông Trung Quốc hết sức thất vọng. Mới đây, trang New.QQ đăng bài bình luận có tiêu đề: “Ba thảm kịch của bóng đá châu Á chỉ sau một đêm! Đội tuyển Trung Quốc lại phải chịu thất bại kỷ lục 2-7 trước Việt Nam, khiến người hâm mộ không thể tin nổi”.

Theo New.QQ, tỷ số 2-7 chính là thất bại đậm nhất của một đội tuyển bóng đá Trung Quốc (tính cả futsal lẫn bóng đá 11 người) khi đối đầu tuyển Việt Nam. Kết quả này vẫn khiến người hâm mộ ở Trung Quốc cảm thấy bàng hoàng.

“Đội tuyển futsal Trung Quốc lại phải chịu thêm một thất bại nữa trước Việt Nam, lần thứ hai trong hai năm. Đêm đó tại vòng loại futsal châu Á 2026 quả là một đêm bi kịch. Nhật Bản đè bẹp Ma Cao, Trung Quốc 13-0, Úc đè bẹp Ấn Độ 10-1, và Iran đè bẹp UAE 10-0. Các đội mạnh đã trình diễn một loạt màn trình diễn ấn tượng, tận dụng hiệu số bàn thắng chênh lệch lớn để giành được một loạt chiến thắng ấn tượng.

Dĩ nhiên, khoảnh khắc đau lòng nhất là thất bại 2-7 của Trung Quốc trước Việt Nam, đánh dấu lần bị loại ê chề nhất trong lịch sử đội tuyển Trung Quốc khi tham dự vòng loại châu Á, cũng như bóng đá Trung Quốc khi đối đầu Việt Nam”.

Truyền thông Trung Quốc chưa hết sốc với thất bại của đội nhà.

Khi thuật lại diễn biến của trận đấu nói trên, trang New.QQ nhấn mạnh vào sự thất vọng của các tuyển thủ Trung Quốc:

“Đến giờ nghỉ giải lao, tuyển Trung Quốc đã bị dẫn trước 0-5. Máy quay lia sang hướng khác, cho thấy các cầu thủ nhìn xuống, sợ nhìn về phía đường biên, và thủ môn, tay chống nạnh, lắc đầu, vẻ mặt thất vọng.

Khi tiếng còi mãn cuộc vang lên, một số cầu thủ Trung Quốc ngồi thụp xuống, lấy tay che mặt, trong khi những người khác thở dài thườn thượt, một cảnh tượng gợi nhớ đến trận thua 1-3 trước tuyển Việt Nam vào ngày Tết Nguyên đán năm 2022. Tuy nhiên, lần này, tỷ số thậm chí còn thảm khốc hơn, và ý nghĩa còn tàn khốc hơn: đây là lần đầu tiên kể từ khi môn futsal Trung Quốc tham gia giải đấu vào năm 2002, họ bị loại ngay từ vòng loại”.

Trang New.QQ tiếp tục bình luận: “Xét về mặt thống kê, thất bại tan nát này không có gì đáng ngạc nhiên: số cú sút của Trung Quốc ít hơn một nửa so với Việt Nam, tỷ lệ chuyền bóng thành công và khả năng phòng ngự của họ đều rất tệ.

Chỉ hơn một thập kỷ trước, Trung Quốc là một cường quốc futsal châu Á, lọt vào bán kết Cúp bóng đá châu Á năm 2008 và 2010, và dễ dàng đánh bại các đội Đông Nam Á. Nhưng giờ đây, những lợi thế đó đã không còn nữa”.

Tuyển Việt Nam áp đảo hoàn trước tuyển Trung Quốc.

Trong phần cuối, trang New.QQ dành lời khen cho sự phát triển của futsal nói riêng, cũng như bóng đá Việt Nam nói chung, đồng thời bì quan cho đội nhà:

“Tại sao bóng đá Việt Nam lại phát triển nhanh chóng như vậy? Các cầu thủ của họ được đào tạo bài bản từ khi còn nhỏ, trong khi các cầu thủ Trung Quốc, nhiều người trong số họ đã giải nghệ khỏi các đội bóng đá 11 người chuyên nghiệp trước khi chuyển sang futsal. Mô hình đào tạo này hoàn toàn trái ngược với các chuẩn mực đã được thiết lập. Trong khi các quốc gia như Iran và Thái Lan đã đạt được những tiến bộ thông qua các giải đấu và hệ thống đào tạo trẻ trưởng thành, bóng đá Trung Quốc lại rơi vào tình thế khó xử là "thiếu cả thể lực lẫn kỹ thuật", trở thành kẻ yếu thế bị bắt nạt ở châu Á.

Trận thua 2-7 đêm đó chỉ là một ví dụ điển hình khác về cuộc khủng hoảng mang tính hệ thống của bóng đá Trung Quốc. Từ đội hình mười một người đến đội hình futsal, từ đội tuyển quốc gia đến đội tuyển trẻ, chúng tôi hoàn toàn bị áp đảo bởi những đối thủ mà chúng tôi từng đánh bại”.