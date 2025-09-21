Tuyển Việt Nam sẽ hạ tuyển Trung Quốc để đi tiếp, đối thủ ngậm ngùi bị loại sớm?

Tại vòng loại giải futsal châu Á 2026, tuyển Việt Nam đang thênh thang cơ hội đi tiếp sau chiến thắng tưng bừng 9-1 trước Hồng Kông (Trung Quốc) ở lượt trận ra quân bảng E. Ngược lại, tuyển Trung Quốc dù có lợi thế sân nhà những vẫn thua đau 1-2 trước Lebanon, qua đó đối diện nguy cơ bị loại sớm.

Ở lượt trận thứ hai vào ngày mai (22/9), tuyển Việt Nam và Trung Quốc sẽ đối đầu với tính chất quyết định. Trong trường hợp giành 3 điểm, tuyển Việt Nam coi như chắc chắn đoạt vé sớm và Trung Quốc cũng hết cơ hội.

Đây là kịch bản rất dễ xảy ra, do tuyển Việt Nam được đánh giá cao hơn khá nhiều so với tuyển Trung Quốc, dù đội bạn có lợi thế sân nhà.

Cục diện bảng E sau lượt mở màn.

Xét ở lịch sử đối đầu, tuyển Việt Nam áp đảo với 4 chiến thắng trong 5 lần gặp nhau gần nhất. Mới nhất là tại vòng chung kết giải futsal châu Á 2024, tuyển Việt Nam cũng đã đánh bại Trung Quốc 1-0 ngay ở vòng bảng.

Đẳng cấp của tuyển futsal Việt Nam cũng được thể hiện thông qua việc toàn đội liên tục giữ suất dự World Cup futsal từ năm 2016. Tuyển Việt Nam cũng đang có hạng 26 thế giới, còn Trung Quốc chỉ đứng hạng 85 FIFA.

Tính ở giải futsal châu Á, tuyển Việt Nam từng nhiều lần vào tứ kết, 1 lần vào bán kết, còn tuyển Trung Quốc lại thường xuyên bị loại từ vòng bảng.

Sự “khiêm tốn” của tuyển Trung Quốc còn được thể hiện thông qua việc họ để thua cả Myanmar 1-3 ở giải futsal châu Á hồi năm ngoái, trong khi Myanmar bị đánh giá yếu hơn một chút so với tuyển Việt Nam. Dẫu biết trong bóng đá không có tính chất bắc cầu nhưng điều này cũng khiến đội chủ nhà phải quan ngại trước trận gặp tuyển Việt Nam.

Tuyển futsal Việt Nam được đánh giá cao ở khả năng vượt qua tuyển Trung Quốc vào ngày mai.

Yếu tố quan trọng nữa, đó là tuyển Việt Nam đang đạt hiệu suất rất cao ở khả năng tấn công. Trận thắng 9-1 trước Hồng Kông cho thấy khả năng tấn công đa dạng của Việt Nam, bên cạnh đó là nhiều cầu thủ có khả năng dứt điểm.

Ngược lại, tuyển Trung Quốc đang bị đánh giá là thấp ở cả phòng thủ lẫn tấn công. Theo thống kê, tuyển Trung Quốc cũng sở hữu chuỗi trận rất đáng thất vọng thua cả 6 trận gần nhất bao gồm cả khuôn khổ futsal châu Á và các trận giao hữu.

Về cở bản, chỉ cần thi đấu đúng sức, tuyển Việt Nam hoàn toàn đủ sức đánh bại tuyển Trung Quốc ở lượt trận then chốt vào ngày mai. Nếu giành trọn 3 điểm, thầy trò HLV Giustozzi coi như cầm chắc vé vào VCK. Khi đó, tuyển Trung Quốc cũng khép lại những hy vọng vốn dĩ đã rất mong manh.