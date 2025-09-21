AFC: “Tuyển Việt Nam đã có một chiến thắng vang dội”

Tại lượt trận mở màn vòng loại futsal châu Á 2026, tuyển futsal Việt Nam đã thi đấu thăng hoa, thắng đậm Hồng Kông (Trung Quốc) tới 9-1. Kết quả này giúp tuyển Việt Nam đứng đầu bảng E, nắm lợi thế cực lớn để giành vé vào VCK.

Trang của LĐBĐ châu Á (AFC) cũng ấn tượng mạnh với chiến thắng của tuyển Việt Nam. Trang chủ của AFC dành lời khen cho sức mạnh tấn công của đoàn quân áo đỏ:

“Việt Nam đã mở màn chiến dịch vòng loại AFC Futsal Asian Cup Indonesia 2026 bằng chiến thắng vang dội 9-1 trước Hồng Kông, Trung Quốc.

Tuyển Việt Nam hoàn toàn chiếm ưu thế trong giai đoạn đầu trận khi Châu Đoàn Phát mở tỷ số ở phút thứ năm, và Nguyễn Thịnh Phát nhân đôi cách biệt chỉ vài giây sau đó.

Nhan Gia Hưng đã ghi tên mình lên bảng tỷ số ở phút thứ 10 trước khi các bàn thắng của Nguyễn Đa Hải và Phạm Đức Hòa ở những phút cuối giúp tuyển Việt Nam có lợi thế thoải mái trước khi bước vào giờ nghỉ.

Hồng Kông, Trung Quốc đã thu hẹp khoảng cách chỉ một phút sau khi bắt đầu lại trận đấu với pha ghi bàn của Tsang Tsz Hin sau một pha phản công, nhưng chỉ vài giây sau đó, tuyển Việt Nam đã khôi phục lại lợi thế dẫn trước năm bàn nhờ công của Từ Minh Quang.

Đội bóng Đông Nam Á tiếp tục củng cố lợi thế của mình thông qua các bàn thắng của Từ Minh Quang (phút 33), Nguyễn Mạnh Dũng (phút 33) và Từ Minh Quang (phút 40) để ấn định chiến thắng cho đội bóng của Diego Giustozzi”.

Tuyển Việt Nam đã có trận ra quân thăng hoa.

Sau trận hôm qua, HLV Diego Giustozzi cũng hài lòng về màn trình diễn của các học trò. Tuy nhiên, ông cũng nhắc nhở các học trò không được chủ quan ở 2 lượt trận tiếp theo: "Đây là một khởi đầu thuận lợi. Tuy nhiên, mục tiêu của đội tuyển Việt Nam là tập trung cho từng trận đấu. Sau chiến thắng này, toàn đội sẽ chuẩn bị cho trận gặp chủ nhà Trung Quốc vào ngày 22/9 tới".

Theo lịch, sau trận gặp chủ nahf Trung Quốc, tuyển Việt Nam sẽ bước vào trận cuối vòng loại gặp Lebanon vào ngày 24/9. Nếu không có bất ngờ xảy ra, khả năng cao tuyển Việt Nam sẽ giành suất đi tiếp với ngôi đầu bảng.

Vòng loại futsal châu Á 2026 có 31 đội tuyển, chia làm 8 bảng, thi đấu vòng tròn một lượt. 8 đội nhất bảng và 7 đội nhì bảng có thành tích tốt nhất sẽ giành vé dự VCK futsal châu Á được tổ chức tại Indonesia.