Tuyển Malaysia thắng nghẹt thở để mở ra cơ hội đi tiếp, 2 đội khác ở Đông Nam Á “thảm bại”

Tại lượt trận bảng G vòng loại giải futsal châu Á 2026, tuyển futsal Malaysia với lợi thế sân nhà có trận đấu mang tính chất then chốt gặp UAE, một đội bóng có trình độ khá tương đồng.

Do bảng đấu này có Iran sở hữu trình độ quá vượt trội, trong khi Bangladesh bị đánh giá yếu nhất, nên cả Malaysia và UAE đều phải thắng ở lượt mở màn nếu muốn hy vọng đi tiếp khi cạnh tranh ở nhóm các đội nhì có thành tích tốt nhất.

Được cổ vũ bởi khán giả nhà, Malaysia khởi đầu trận đấu với những nỗ lực của Muhammad Faris và Khairul Effendy, dù có những pha dứt điểm cận thành nhưng đều đi chệch khung thành. Trong khi đó, UAE cũng tạo ra cơ hội cực kỳ nguy hiểm ở phút thứ bảy nhờ pha đánh đầu cận thành của Abdalla Alhosaini, nhưng cú sút cận thành của Hamad Alzaabi lại không thể đưa bóng đi trúng đích.

Malaysia đã có cơ hội rõ rệt ở giữa hiệp một khi Ridzwan Bakri vượt lên dẫn trước nhưng cú sút của anh lại trúng mặt thủ môn Hamad Albaroud của UAE, trước khi cú sút của Syahir Iqbal đi vọt xà ngang, khiến trận đấu vẫn chưa có bàn thắng nào được ghi.

Malaysia thắng nghẹt thở trước UAE.

Trận đấu vẫn diễn ra khá thận trọng và căng thẳng sau giờ nghỉ, khi thủ môn Syaifuddin Syukri của Malaysia phải nỗ lực hết sức mới có thể cản phá cú đá phạt của Mohammed Alrayssi ở phút 25, trong khi ở phía bên kia sân, cú dứt điểm của Awalluddin Nawi lại đi vọt xà ngang.

Tuy nhiên, Awalluddin đã giữ lại khoảnh khắc đẹp nhất cho đến phút cuối khi anh ghi bàn thắng duy nhất của trận đấu vào phút thứ 28 sau khi anh giành được bóng từ Rashid Obaid ở phần sân trên và sút tung lưới UAE.

Với chiến thắng nghẹt thở 1-0, Malaysia tạm đứng nhì bảng, kém xa Iran về hiệu số bàn thắng bại (Iran có hiệu số +12). Tuy nhiên, 3 điểm giúp Malaysia mở toang cơ hội đi tiếp, đặc biệt là nếu họ có thể thắng cách biệt trước đội yếu nhất bảng là Bangladesh ở lượt trận tiếp theo.

2 đội ở Đông Nam Á thảm bại

Trái với những chiến thắng của tuyển Việt Nam, Thái Lan hay Malaysia thì tuyển Campuchia lại không thể gây bất ngờ, để thua đậm 0-5 trước Nhật Bản ở lượt ra quân tại bảng C.

Đây là trận đấu diễn ra theo thế trận một chiều. Nhật Bản tung ra hàng chục pha dứt điểm nguy hiểm và nếu họ tận dụng cơ hội tốt hơn, Campuchia có lẽ đã phải nhận thêm khá nhiều bàn thua.

Trận thua đậm cũng khiến Campuchia dần tan hy vọng đi tiếp, dù cơ hội vốn dĩ đã rất mong manh.

Trong khi đó tại bảng F, một đại diện khác của khu vực Đông Nam Á là Timor Leste đã không thể gây bất ngờ, để thua đậm Kyrgyzstan 1-9.

Về cơ bản, việc Timor Leste dự vòng loại gần như cũng chỉ mang tính chất học hỏi, tích luỹ kinh nghiệm chứ thực tế khả năng để họ cạnh tranh vé đi tiếp là điều quá khó.



