Tuyển Việt Nam sẽ hạ gục đội hạng 19 thế giới, mở ra cơ hội tranh chức vô địch ở Thái Lan?

Ban tổ chức SEA Games 33 vừa tiến hành lễ bốc thăm chia bảng hai bộ môn futsal nam và nữ tại kỳ Đại hội sắp tới.

Theo đó, ở môn futsal nam, do có 5 đội tuyển tham dự, nên ban tổ chức sẽ không chia bảng mà sẽ áp dụng thể thức các đội thi đấu vòng tròn một lượt, đội có số điểm cao nhất sẽ đoạt HCV. 5 đội tham dự gồm đội tuyển futsal Việt Nam, chủ nhà Thái Lan, Indonesia, Myanmar và Malaysia.

Về cơ bản thì ở môn futsal nam, Thái Lan vẫn có trình độ hoàn toàn vượt trội so với các đối thủ còn lại trong khu vực Đông Nam Á. Nhiều khả năng với đẳng cấp hàng đầu châu Á và lợi thế sân nhà, Thái Lan vẫn là ứng viên cực kỳ sáng giá cho tấm HCV. Trong khi đó, một tấm HCB sẽ là mục tiêu có thể nằm trong tầm tay của tuyển futsal nam Việt Nam.

Ở môn futsal nữ, với 6 đội tham dự, được chia 2 bảng gồm, bảng A là Thái Lan (chủ nhà), Malaysia, Philippines; bảng B gồm Việt Nam, Myanmar, Indonesia.

Tại bảng B môn futsal nữ SEA Games 33, tuyển Việt Nam vẫn được đánh giá cao hơn Indonesia và Myanmar.

Tương quan sức mạnh, tuyển futsal nữ Việt Nam với đẳng cấp hạng 11 thế giới, vẫn được đánh giá cao nhất ở bảng B. Tại bảng đấu này, Indonesia với hạng 19 thế giới sẽ là thử thách khá lớn cho Thuỳ Trang cùng các đồng đội.

Nếu đánh bại được Indonesia ở vòng bảng, tuyển nữ Việt Nam sẽ thênh thang cơ hội tiến vào vòng bán kết.

Ở lần chạm trán gần nhất giữa 2 đội nữ Việt Nam gặp Indonesia tại giải Đông Nam Á 2024, các cô gái của Việt Nam đã xuất sắc đánh bại Indonesia tới 5-0 trước khi thẳng tiến tới chức vô địch (thắng cả Thái Lan ở chung kết).

Trong khi đó, Myanmar khả năng không phải là đối thủ của tuyển futsal nữ Việt Nam. Hồi tháng 1 vừa qua tại vòng loại giải châu Á, tuyển Việt Nam cũng thi đấu áp đảo và thắng đậm Myanmar 5-1.

Nhìn chung, trong 2 môn futsal tại SEA Games thì tuyển nữ Việt Nam sẽ nắm cơ hội lớn hơn để hướng tới tấm HCV. Nếu không có bất ngờ xảy ra, khả năng cao tuyển nữ Việt Nam sẽ vượt qua Indonesia và Myanmar, mở ra cơ hội hướng tới ngôi hậu.