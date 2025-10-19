Sao nhập tịch Malaysia có hành động bất ngờ, tuyển Việt Nam khó “lật kèo”?

Cụ thể, tiền đạo Joao Figueiredo, người từng ghi bàn trong chiến thắng 4-0 của Malaysia trước tuyển Việt Nam, vừa khiến dư luận ngạc nhiên khi chia sẻ một bức ảnh được cho là chụp gia đình anh, những người gốc Malaysia.

Tên Figueiredo nằm trong số 7 cầu thủ bị FIFA cấm thi đấu 1 năm vì cáo buộc làm giả giấy tờ liên quan tới dòng dõi của anh. Trong báo cáo, FIFA tuyên bố rằng ông bà của 7 cầu thủ này lần lượt sinh ra ở Hà Lan, Argentina, Brazil và Tây Ban Nha chứ không phải ở Malaysia, điều này vi phạm quy định của cơ quan quản lý.

Tuy nhiên, một bài đăng trên Instastory vào thứ Bảy (18/10) có đăng một bức ảnh gia đình được cho là của Joao Figueiredo với tất cả các thành viên, bao gồm cả bà của anh ở Malaysia.

Bức ảnh được Figueiredo chia sẻ đã thu hút sự quan tâm rất lớn từ dư luận Malaysia.

Dựa trên các tài liệu trước đó do LĐBĐ Malaysia (FAM) gửi đi, bà của Figueiredo được cho là sinh ra ở Johor (Malaysia) trước khi thông tin này bị bác bỏ bởi báo cáo của FIFA vào ngày 6/10.

Makan Bola cho rằng bức ảnh mà Joao Figueiredo vừa chia sẻ đã gây bất ngờ lớn cho dư luận. Trong khi đó, trang Bharian bình luận rằng hành động của tiền đạo nhập tịch này đã làm dấy lên những câu hỏi mới.

Cho đến nay, vẫn chưa có thông báo chính thức nào liên quan đến số phận của tuyển Malaysia sau lùm xùm nhập tịch, vì quá trình kháng cáo của FAM vẫn đang diễn ra và dự kiến quyết định sẽ được FIFA công bố vào ngày 30/10.

Trong khi đó, Quyền Chủ tịch FAM, Datuk Wira Yusoff Mahadi, vừa phát biểu rằng nếu quyết định kháng cáo của FAM được chấp nhận, điều này đảm bảo rằng kết quả của hai trận vòng loại Asian Cup 2027 với Nepal và Việt Nam được giữ nguyên. Bên cạnh đó, những cầu thủ này cũng sẽ được quay trở lại tham dự 2 trận đấu cuối ở vòng loại Asian Cup trong đó có trận lượt về gặp tuyển Việt Nam.

Hiện tuyển Việt Nam vẫn đang rất thất thế trong cuộc đua với Malaysia ở vòng loại Asian Cup khi kém cả điểm số lẫn thua xa chỉ số bàn thắng bại. Nếu Malaysia không bị xử thua trận lượt đi, thầy trò HLV Kim Sang-sik sẽ rất khó “lật kèo” để giành tấm vé dự VCK.