Tuyển Việt Nam rơi vào bảng đấu cực khó ở giải tranh vé World Cup sau chiến thắng nghẹt thở?

Vừa qua, U17 nữ Việt Nam đã giành trọn 2 chiến thắng ở vòng loại giải U17 nữ châu Á 2026, trong đó có trận thắng rất vất vả và kịch tính 1-0 trước Hồng Kông (Trung Quốc). Những kết quả này giúp U17 nữ Việt Nam đoạt tấm vé dự VCK U17 nữ châu lục vào năm sau.

Đáng lưu ý, các nhóm hạt giống tại VCK hiện cũng đã được xác định. Các đội sẽ được xếp hạt giống theo hệ thống điểm được tính dựa trên thứ hạng cuối cùng của họ trong ba kỳ trước. U17 nữ Việt Nam chỉ có thể nằm ở nhóm hạt giống số 3 cùng Philippines và Ấn Độ.

Trong khi đó, nhóm 1 gồm chủ nhà Trung Quốc, Triều Tiên và Nhật Bản; nhóm 2 gồm Hàn Quốc, Thái Lan, Australia còn nhóm 4 gồm Đài Bắc Trung Hoa, Myanmar và Lebanon.

U17 nữ Việt Nam nằm ở nhóm hạt giống số 3 trước khi bốc thăm chia bảng tại VCK.

Về cơ bản, hầu hết các đội ở nhóm 1 và 2 đều có trình độ vượt trội so với U17 nữ Việt Nam, đặc biệt là 4 đội như Triều Tiên, Nhật Bản, Hàn Quốc, Australia. Trong khi đó, chủ nhà Trung Quốc và Thái Lan cũng có sức mạnh rất đáng gờm.

Việc nằm nhóm hạt giống số 3 khiến U17 nữ Việt Nam không thể tránh được các đội mạnh. Trong khi đó ở nhóm 4, Đài Bắc Trung Hoa có thể trở thành chướng ngại đầy khó khăn nếu cùng bảng với U17 nữ Việt Nam.

Nhìn chung, xác suất để U17 nữ Việt Nam rơi vào “bảng tử thần” ở VCK sẽ là rất cao. Trên lý thuyết, Việt Nam có thể “may mắn” nếu gặp Trung Quốc, Thái Lan, Myanmar nhưng ngay cả khi đó, khó khăn cho các cô gái Việt Nam vẫn là rất lớn.

VCK giải U17 nữ châu Á 2026 sẽ gồm 12 đội chia làm 3 bảng, mỗi bảng 4 đội. Các đội nhất nhì ở mỗi bảng và 2 đội xếp thứ ba có thành tích tốt nhất sẽ giành vé vào tứ kết. Theo thể thức, 4 suất lọt vào bán kết sẽ chính thức giành vé dự U17 World Cup nữ 2026.



