Tuyển Việt Nam sẽ hạ đối thủ Tây Á để “cứu nguy” cho Myanmar, Malaysia?

Tại vòng loại giải futsal châu Á 2026, khu vực Đông Nam Á còn 4 đại diện có khả năng tiến vào VCK gồm tuyển Việt Nam, Thái Lan, Myanmar và Malaysia.

Trong số 4 đội này, cơ hội cho Thái Lan và tuyển Việt Nam là cực kỳ thênh thang. Ngược lại, Malaysia là đội gặp khó khăn lớn hơn.

Tuyển Việt Nam và Thái Lan đều toàn thắng cả 2 lượt đấu trước, với những tỷ số rất đậm, đạt hiệu số bàn thắng/bại +13 và +18 để lần lượt dẫn đầu bảng E và bảng B. Lượt cuối, tuyển Việt Nam chỉ cần hoà Lebanon là sẽ chính thức đi tiếp với suất nhất bảng, tương tự là trận Thái Lan gặp Hàn Quốc.

Với tuyển Việt Nam, toàn đội sẽ không “cầu hoà” trước Lebanon. Với trình độ nhỉnh hơn và tâm thế đầy tự tin, toàn đội sẽ hướng tới một chiến thắng, vừa tạo đà tâm lý tốt lại có thể tăng thứ hạng FIFA.

Tuyển Việt Nam sẽ hướng tới chiến thắng trước Lebanon.

Đáng lưu ý, những trận đấu giữa tuyển Việt Nam gặp Lebanon cũng sẽ tác động tới số phận của tuyển Myanamr và Malaysia. Hiện cả 2 đội Myanmar và Malaysia đều tạm thời nằm trong nhóm 7 đội nhì bảng có thành tích tốt nhất (đồng nghĩa với nhóm giành suất đi tiếp) nhưng nhóm này sẽ có sự xáo trộn hoàn toàn sau lượt cuối.

Trên danh sách các đội nhì, Myanmar đang có 3 điểm, hiệu số +4, còn Malaysia là 3 điểm, hiệu số +1. Hai đội ở Đông Nam Á sẽ “hưởng lợi” nếu tuyển Việt Nam đánh bại được Lebanon.

Malaysia và Myanmar dù thua ở lượt cuối hôm nay (đây là kịch bản dễ xảy ra) thì 2 đội vẫn sẽ có 3 điểm khi xét ở danh sách các đội nhì.

Danh sách các đội nhì bảng trước lượt đấu cuối.

Theo điều lệ, 7 đội xếp nhì có thành tích tốt nhất trong 8 bảng đấu sẽ đi tiếp. Nếu tuyển Việt Nam thắng Lebanon, khả năng cao Lebanon khi đó vẫn sẽ nhì bảng nhưng chỉ có 1 điểm, chắc chắn không thể cạnh tranh với Myanmar và Malaysia ở danh sách các đội nhì. Điều này cũng đồng nghĩa với việc tuyển Việt Nam sẽ “dắt tay” Myanmar và Malaysia để cùng đi tiếp.

Với việc Indonesia là chủ nhà tại VCK giải futsal châu Á 2026, khu vực Đông Nam Á khả năng sẽ có 5 đại diện góp mặt ở giải đấu vào năm sau.