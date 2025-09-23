AFC dùng từ “đáng kinh ngạc” để ca ngợi tuyển Việt Nam, chê cầu thủ Trung Quốc đá thô bạo

Trận thắng 7-2 của tuyển futsal Việt Nam trước Trung Quốc ngay tại Hàng Châu đã gây ấn tượng mạnh với truyền thông quốc tế. Sau trận đấu, trang chủ của LĐBĐ châu Á (AFC) và truyền thông Thái Lan đều dành lời ca ngợi cho màn trình diễn của Châu Đoàn Phát cùng các đồng đội.

Trang AFC đã dùng từ “đáng kinh ngạc” để nói về khả năng tổ chức tấn công của tuyển futsal Việt Nam:

“Tuyển Việt Nam đã có một khởi đầu rất ấn tượng khi vươn lên dẫn 3-0 chỉ sau 3 phút thi đấu.

Châu Đoàn Phát đã kiến tạo cho Trần Quang Nguyên ghi bàn ngay phút đầu tiên từ đường chuyền của anh, trước khi Từ Minh Quang chuyền bóng cho Vũ Ngọc Anh ghi bàn thắng quyết định chỉ hai phút sau đó.

Vũ Ngọc Anh ghi bàn thắng quan trọng nhất chỉ vài giây sau đó, bứt tốc bên cánh trái và tung cú sút không thể cản phá vào nóc lưới, vượt qua thủ môn Song Zechao của Trung Quốc.

Cường độ đáng kinh ngạc của Việt Nam đã giúp họ ghi thêm hai bàn trước khi hiệp một kết thúc với pha lập công của Nguyễn Đa Hải ở phút thứ 10, tiếp theo là pha dứt điểm thông minh của Nguyễn Thịnh Phát từ đường chuyền phá bóng tuyệt vời của Vũ Ngọc Anh”.

AFC dùng từ "đáng kinh ngạc" để nói về sức tấn công của tuyển futsal Việt Nam.

Trong phần tiếp theo, trang AFC nhắc tới pha bóng khiến cầu thủ Trung Quốc bị truất quyền thi đấu:

“Khi đội chủ nhà bắt đầu cảm thấy thất vọng, Gu Haitao còn phải nhận thẻ đỏ sau một pha vào bóng đầy thô bạo, và Thịnh Phát cũng hoàn tất cú hat-trick ở phút 34.

Paiheiertudahong ghi bàn từ chấm phạt đền ở phút 37, và Yimuran Yimamu ghi thêm một bàn nữa hai phút sau đó để rút ngắn cách biệt cho Trung Quốc, nhưng tuyển Việt Nam vẫn giành chiến thắng rất dễ dàng”.

Trong khi đó, Trang Ball Thai của Thái Lan cũng đăng bài viết có tiêu đề: “Đội tuyển futsal Việt Nam đè bẹp chủ nhà Trung Quốc 7-2 ở vòng loại Asian Cup”.

Trang Ball Thai cũng nhận định rằng tuyển Việt Nam dễ giành thêm kết quả ấn tượng ở lượt trận tiếp theo để đi tiếp với ngôi đầu bảng.

“Chiến thắng 7-2 giúp đội tuyển futsal "Ngôi sao Vàng" sau 2 trận đấu đã có được 6 điểm, dẫn đầu bảng và có cơ hội rất lớn để đi tiếp với ngôi đầu. Trận đấu cuối cùng, họ chỉ phải gặp đội hạng 54 thế giới là Lebanon – đội vừa hòa Hồng Kông (Trung Quốc) 1-1”.

Báo Thái Lan cũng ấn tượng với chiến thắng của tuyển Việt Nam.

Hiện tuyển Việt Nam vẫn nắm quá nhiều lợi thế để đi tiếp. Chỉ cần giành 1 điểm ở lượt trận cuối trước Lebanon, toàn đội sẽ đi tiếp với suất nhất bảng. Thậm chí trong trường hợp xấu nhất, ngay cả khi thua Lebanon, tuyển Việt Nam với 3 điểm và hiệu số bàn thắng bại ấn tượng (không tính kết quả với đội cuối bảng) vẫn có cơ hội nằm top 7 đội nhì có thành tích tốt nhất để tiến vào VCK.