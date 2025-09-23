Tuyển Thái Lan thằng giòn giã để cầm chắc vé đi tiếp, nhiều đội ở Đông Nam Á chính thức bị loại sớm

Thái Lan phô diễn sức mạnh

Tại bảng B vòng loại futsal châu Á 2026, sau chiến thắng 15-1 trước Brunei, tuyển futsal Thái Lan bước vào lượt trận thứ hai gặp Bahrain.

Trước trận này, Thái Lan với đẳng cấp hạng 11 thế giới được đánh giá cao hơn khá nhiều. Họ toàn thắng 5 trận liên tiếp gần nhất, còn Bahrain (hạng 69 thế giới) thậm chí đã không thắng suốt 8 trận liên tiếp gần nhất ở mọi đấu trường, trong đó thua tới 7 trận.

Đã không có bất ngờ nào xảy ra ở xứ Chùa Vàng. Chủ nhà Thái Lan với đẳng cấp vượt trội dễ dàng kiểm soát trận đấu, tạo thế trận một chiều trước Bahrain.

Tuyển Thái Lan sớm dồn lên tấn công, tạo ra nhiều pha bóng tốc độ và cũng rất đẹp mắt. Sau hàng chục cú dứt điểm, họ đã thắng đậm Bahrain tới 4-0. Đây là trận đấu mà nếu các chân sút Thái Lan dứt điểm, họ đã có thể ghi thêm nhiều bàn thắng vào lưới đối thủ Tây Á.

Thái Lan đã thể hiện đẳng cấp trước Bahrain.

Dẫu sao, chiến thắng chung cuộc 4-0 vẫn là quá đủ để Thái Lan củng cố ngôi đầu bảng, xếp trên Hàn Quốc nhờ hiệu số bàn thắng bại vượt trội. Hiện Thái Lan cũng coi như cầm chắc tấm vé đi tiếp vào VCK.

Lượt cuối, Thái Lan sẽ chạm trán Hàn Quốc vào ngày mai (24/9). Chỉ cần hoà, Thái Lan sẽ chính thức đi tiếp với suất nhất bảng. Ở môn futsal, Thái Lan vẫn mạnh hơn khá nhiều so với Hàn Quốc. Rất khó để Thái Lan mất điểm ở trận đấu này. Thậm chí ngay cả khi thua, Thái Lan vẫn thênh thang cơ hội đi tiếp khi xét BXH những đội nhì bảng có thành tích tốt nhất (với 7 suất).

Nhiều đội ở Đông Nam Á bị loại sớm

Tại bảng A, Brunei đã chính thức bị loại sau 2 trận thua đậm. Sau khi thua Thái Lan 1-15, họ tiếp tục thất bại trước 0-3 trước Hàn Quốc.

Ở bảng C, Campuchia cũng chính thức bị loại sau 2 thất bại. Họ thua Nhật Bản 0-5 và thua Tajikistan 1-7.

Ở bảng F, Timor-Leste chịu kết cục tương tự sau những thất bại 1-9 trước Kyrgyzstan và trận thua Uzbekistan 1-7.

Trong khi đó, 2 đại diện còn lại ở khu vực Đông Nam Á gồm Malaysia và Myanmar vẫn còn cơ hội đi tiếp. Malaysia đang có 6 điểm sau chiến thắng 1-0 trước UAE và 7-1 trước Bangladesh.

Malaysia vẫn có cơ hội tiến vào VCK.

Lượt cuối, Malaysia sẽ gặp đội cực mạnh là Iran. Khả năng cao Malaysia sẽ thua nhưng họ vẫn hy vọng có thể đi tiếp với suất nhì bảng có thành tích tốt nhất.

Trong khi đó, bảng đấu của Myanmar chỉ có 3 đội. Myanmar vừa thắng Maldives 7-3 nhưng vẫn đứng nhì sau Afghanistan vì chỉ số phụ. Lượt sau, Myanmar vẫn cần thắng Afghanistan để giành vé đi tiếp.