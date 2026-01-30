Tuyển Việt Nam sẽ gặp khó trước Thái Lan, dễ đụng Indonesia ở tứ kết giải châu Á?

Trả lời AFC, HLV tuyển futsal Thái Lan Rakphol Sainetngam vừa khẳng định rằng ông và các học trò cần hướng tới một kết quả tốt trước tuyển Việt Nam ở lượt cuối vòng bảng giải futsal châu Á, nhằm mục đích né đội mạnh nhất tại bảng A, vị trí đang thuộc về tuyển Indonesia.

“Trận đấu gặp tuyển Việt Nam sẽ là một trận quan trọng vì nó liên quan đến đối thủ cùng khu vực Đông Nam Á của chúng tôi. Chúng tôi phải thắng để tránh gặp đội nhất bảng A ở tứ kết, và vì di sản cũng như niềm tự hào của Thái Lan.” – HLV Rakphol Sainetngam nói.

Dựa theo cục diện hiện tại, mục tiêu mà HLV Rakphol Sainetngam đưa ra vốn không quá khó với tuyển Thái Lan. Tại bảng B, Thái Lan vẫn đứng đầu với 6 điểm, hiệu số bàn thắng bại +7. Trong khi đó, tuyển Việt Nam đứng dưới do kém hiệu số (+3). Hiện Thái Lan và Việt Nam đều đã chắc suất vào tứ kết.

Chỉ cần hòa tuyển Việt Nam là Thái Lan sẽ bảo toàn ngôi đầu bảng. Trên lý thuyết, Thái Lan với vị thế hạng 11 thế giới, Á quân giải châu Á, vẫn được đánh giá “cửa trên” so với tuyển Việt Nam.

Tuyển Việt Nam vẫn đang bị đánh giá thấp hơn so với Thái Lan.

Có một yếu tố khiến tuyển Việt Nam phải lo ngại trước khi chạm trán Thái Lan, đó là khả năng phòng ngự của đội bóng áo đỏ đang tương đối bất ổn, trong khi đối thủ lại được đánh giá rất cao ở khả năng tấn công.

Cách đây không lâu, tại SEA Games 33, tuyển futsal Việt Nam thi đấu không thật sự ấn tượng, chỉ có thể giành HCĐ, với lý do quan trọng nằm ở những lỗ hổng từ phòng ngự.

Nếu tính trong 5 trận gần nhất (gồm cả 2 trận giao hữu gặp Afghanistan), tuyển Việt Nam để thủng lưới tới 14 bàn. Vài ngày trước, các học trò của HLV Diego Giustozzi cũng phải nhận tới 4 bàn thua trước Kuwait (dù thắng 5-4) và ở lượt gần nhất, nếu Lebanon dứt điểm tốt hơn, có lẽ chúng ta cũng không thể giữ sạch lưới.

Thời điểm hiện tại, tuyển Việt Nam cần phải thắng Thái Lan ở lượt cuối vòng bảng (diễn ra ngày 31/1) nếu muốn chiếm ngôi đầu trước vòng tứ kết. Trong trường hợp hòa hoặc thua, tuyển Việt Nam sẽ đi tiếp với suất nhì bảng, khả năng cao sẽ chạm trán Indonesia ở vòng sau.

Hiện ở bảng A, tuyển Indonesia đang chiếm ngôi đầu với 6 điểm, hiệu số bàn thắng bại +7 còn Iraq xếp nhì với 6 điểm, hiệu số +3. Với phong độ cao cộng thêm lợi thế sân nhà, tuyển Indonesia được đánh giá rất cao ở khả năng giành điểm khi đối đầu Iraq lượt cuối, qua đó bảo toàn ngôi đầu bảng.

Trong trường hợp phải gặp Indonesia ở vòng tứ kết giải châu Á, thách thức cho thầy trò HLV Diego Giustozzi sẽ là tương đối lớn.

Tại SEA Games 33, tuyển Việt Nam từng hạ Indonesia 1-0 khi đá vòng tròn, nhưng sau đó Indonesia mới là đội giành HCV trong đó có chiến thắng vang dội 6-1 trước chủ nhà Thái Lan. Dưới dự dẫn dắt của HLV Héctor Souto, đội bóng xứ Vạn đảo trở thành một tập thể mạnh mẽ hơn rất nhiều, đặc biệt là khả năng tấn công.

Rất nhiều khả năng Indonesia sẽ chạm trán tuyển futsal Việt Nam ở tứ kết giải châu Á.

Nếu đụng Indonesia ở tứ kết, khả năng tuyển Việt Nam sẽ bị đánh giá thấp hơn một chút. Thầy trò HLV Diego Giustozzi khi đó sẽ cần chơi với hơn 100% khả năng nếu muốn đi tiếp vào bán kết.