Thắng “6 sao”, HLV Thái Lan tuyên bố hạ tuyển Việt Nam ở “trận chiến danh dự của Đông Nam Á”

Tại lượt trận thứ hai VCK futsal châu Á 2026, tuyển Việt Nam hạ Lebanon 2-0, trong khi Thái Lan còn gây ấn tượng mạnh hơn khi “đè bẹp” Kuwait 6-1. Cả tuyển Việt Nam và Thái Lan đều đã chắc suất vào tứ kết và trận chiến giữa 2 đội vào ngày mai (31/1) sẽ có tính chất phân định ngôi đầu bảng.

Sau trận đấu hôm qua, HLV tuyển futsal Thái Lan Rakphol Sainetngam hết lời ca ngợi học trò:

“Tôi thực sự tự hào về tất cả các cầu thủ. Họ đã thể hiện tiềm năng của mình và thi đấu khá tốt. Tôi phải khen ngợi và dành lời cảm ơn cho tất cả các thành viên vì đã chơi cùng nhau như một tập thể thống nhất. Trước trận đấu, có khá nhiều áp lực vì chúng tôi cần 3 điểm, nhưng các cầu thủ, khi vào sân, đã trưởng thành hơn, kiểm soát trận đấu tốt và chơi rất hay”.

Vị thuyền trưởng người Thái Lan cũng tiết lộ rằng ông đã phải “điều chỉnh thái độ” của một số cầu thủ trước khi trận đấu bắt đầu.

"Trận đấu đầu tiên là về việc thích nghi với điều kiện sân bãi và trái bóng. Trong buổi họp, tôi đã dặn các cầu thủ không nên nghĩ về sân bãi hay trái bóng, mà chỉ tập trung vào trận đấu của chúng ta. Tôi phải điều chỉnh thái độ của họ một chút. Tôi phải dành lời khen cho họ vì đã tuân theo kế hoạch và chơi ăn ý, dẫn đến kết quả tốt ngoài mong đợi."

Tuyển Thái Lan vừa có trận thắng tưng bừng trước Kuwait.

Nói về trận “quyết đấu” cho ngôi đầu gặp tuyển Việt Nam vào ngày mai, HLV Rakphol Sainetngam tỏ ra cực kỳ quyết tâm. Ông cho rằng đây là “cuộc chiến danh dự” của 2 đại diện xuất sắc nhất khu vực.

“Trận đấu tiếp theo là trận chiến danh dự ở ASEAN. Chúng ta phải chơi hết sức mình và xoay vòng đội hình để mọi người đều có cơ hội ra sân." "Được xếp hạng nhất hoặc nhì có nghĩa là chúng ta sẽ đối đầu với các đội từ các nhóm khác, và đội nào cũng sẽ rất mạnh. Nhưng tôi muốn khẳng định rằng chúng ta sẽ cố gắng hết sức, với lòng tự hào của mình”.

Trong khi đó, cầu thủ Sarawut Phlaphruek cũng bày tỏ quyết tâm trước trận gặp tuyển Việt Nam:

“Trong trận đấu tiếp theo với Việt Nam, chúng tôi sẽ cống hiến hết mình. Chúng tôi có mục tiêu: đứng đầu bảng, lọt vào tứ kết. Chúng tôi có mục tiêu rõ ràng và phải nỗ lực hết sức. Tôi muốn kêu gọi tất cả người hâm mộ hãy cổ vũ cho chúng tôi”.

HLV Thái Lan rất quyết tâm trước trận gặp tuyển Việt Nam.

Trận đấu giữa tuyển futsal Việt Nam gặp Thái Lan sẽ diễn ra lúc 15h00 ngày mai. Đội thắng sẽ đứng đầu bảng, gặp đội nhì bảng A ở tứ kết.



