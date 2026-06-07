Tuyển Việt Nam sắp thi đấu ở SVĐ mới cực hiện đại: Vốn đầu tư 535 tỷ đồng, sức chứa 22.000 chỗ

Sân bóng này mới được khánh thành vào cuối năm 2025 và vừa tổ chức thành công một giải đấu cấp quốc gia.

Nhằm chuẩn bị cho AFF ASEAN Cup 2026, tuyển Việt Nam sẽ hội quân vào cuối tháng 6 và sang Hàn Quốc tập huấn. Sau đó, đội sẽ trở về nước và thi đấu giao hữu để HLV Kim Sang-sik đánh giá lực lượng.

Dự kiến, đối thủ được VFF mời sẽ là tuyển Myanmar. Đồng thời, nhiều khả năng cuộc đọ sức này sẽ diễn ra trên một sân bóng mà tuyển Việt Nam chưa từng thi đấu trước đây. Đó là sân động Thái Nguyên.

Tuyển Việt Nam chuẩn bị bước vào hành trình bảo vệ chức vô địch AFF ASEAN Cup.

Nằm ở vùng ven đô thị trung tâm, sân vận động Thái Nguyên được xây dựng trên diện tích 15,4ha, vốn đầu tư 535 tỷ đồng, có quy mô 22.000 chỗ ngồi, trong đó khán đài A và B có mái che, mặt sân trồng cỏ Zeon Zoysia- giống cỏ tự nhiên sử dụng cho các sân vận động tiêu chuẩn quốc tế.

Sân vận động Thái Nguyên có hệ thống chiếu sáng đồng bộ, hiện đại; thiết kế khán đài bảo đảm tầm nhìn tối ưu, bao quát cho khán giả và an toàn thoát hiểm; có hệ thống phòng chức năng, phòng trọng tài, phòng y tế, trung tâm điều hành trận đấu, khu tác nghiệp báo chí được xây dựng khang trang, tiện ích; các hạng mục cấp thoát nước, trạm xử lý nước thải, giao thông nội bộ... được đầu tư đồng bộ.

Ngoài phục vụ thi đấu bóng đá, sân vận động Thái Nguyên còn có đường pitch với 8 đường chạy vòng chung quanh, 10 đường chạy thẳng để phục vụ thi đấu điền kinh và các môn thể thao khác.

Toàn cảnh sân vận động Thái Nguyên.

Sau khi được khánh thành vào tháng 12/2025, sân bóng này là nơi diễn ra giải giao hữu Tứ hùng, với sự tham dự của 4 CLB V.League, gồm Hà Nội FC, Thể Công, HAGL và PVF-CAND.

Đến tháng 5 vừa qua, sân vận động Thái Nguyên được VFF lựa chọn để tổ chức giải bóng đá nữ Cúp Quốc gia 2026. Giải đấu này diễn ra từ ngày 13/5 đến 27/5, với tổng cộng 11 trận đấu và chức vô địch thuộc về CLB nữ TP.HCM.

Việc giải đấu diễn ra thành công đã chứng minh được năng lực tổ chức, vận hành của ban tổ chức địa phương, đồng thời mở ra cơ hội đăng cai thêm những trận đấu lớn trong tương lai tại sân vận động Thái Nguyên.