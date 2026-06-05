VFF ra thông báo nóng, làm rõ nghi vấn ĐTVN thiệt quân ở ASEAN Cup vì CLB V.League không nhả người

Liên đoàn bóng đá Việt Nam (VFF) đã phát đi thông báo quan trọng, qua đó xua tan những nghi vấn về nguy cơ ĐTQG không có được lực lượng mạnh nhất khi tham dự ASEAN Cup 2026.

Mới đây, lịch thi đấu vòng play-off AFC Champions League Elite 2026/27 đã được ấn định. Những lá thăm may rủi đưa CLB CAHN đối đầu với Adelaide United.

Theo lịch, hai đội sẽ chỉ gặp nhau 1 trận duy nhất tại Australia để tranh vé dự vòng bảng. Tuy nhiên vấn đề nằm ở chỗ trận đấu này sẽ diễn ra vào ngày 11/8, trùng với thời điểm tuyển Việt Nam đang dồn sức tham dự AFF ASEAN Cup 2026.

Cụ thể, các trận đấu tại vòng bảng của tuyển Việt Nam sẽ diễn ra từ ngày 24/7 đến 7/8. Sau đó, các đội được nghỉ 1 tuần và trở lại thi đấu vòng bán kết bắt đầu từ ngày 15/8.

Đình Bắc sẽ có cơ hội lần đầu tiên được tham dự ASEAN Cup.

Việc trận đấu của CLB CAHN xen vào giữa AFF ASEAN Cup 2026 khiến dư luận đặt dấu hỏi về lực lượng của tuyển Việt Nam. Thậm chí, một số diễn đàn bóng đá trên mạng xã hội còn loan tin rằng CLB CAHN muốn có lực lượng mạnh nhất để dự vòng play-off AFC Champions League Elite, nên nhiều khả năng sẽ không nhả quân cho ĐTQG.

Cần nói thêm rằng AFF ASEAN Cup 2026 không thuộc FIFA Days nên về lý thuyết, các CLB không bắt buộc phải nhả quân cho đội tuyển. Điều này chưa từng diễn ra với với bóng đá Việt Nam, nhưng với các nền bóng đá trong khu vực như Thái Lan, Indonesia, Philippines… câu chuyện trên thường xuyên diễn ra.

Tuyển Việt Nam đang là đương kim vô địch ASEAN Cup. (Ảnh: Tú Anh)

Trước luồng dư luận trên, trang chủ VFF đã phát đi thông báo quan trọng vào sáng nay (5/6). Theo đó, VFF nhấn mạnh các phòng chức năng đã cùng HLV Kim Sang-sik chủ động xây dựng và triển khai kế hoạch chuẩn bị chi tiết, bao gồm phương án tập trung lực lượng, tổ chức tập huấn, thi đấu giao hữu quốc tế, đồng thời tăng cường phối hợp với các câu lạc bộ nhằm đảm bảo đội tuyển có sự chuẩn bị tốt nhất cho giải đấu quan trọng sắp tới.

“Trong bối cảnh mùa giải V-League chưa kết thúc, VFF duy trì sự phối hợp chặt chẽ với các câu lạc bộ trên tinh thần hài hòa giữa lịch thi đấu của các Câu lạc bộ và nhiệm vụ của Đội tuyển Quốc gia.

Các phương án triệu tập và sử dụng cầu thủ được xây dựng linh hoạt, vừa đảm bảo quyền lợi của câu lạc bộ, vừa đáp ứng yêu cầu chuyên môn của đội tuyển, hướng tới mục tiêu chung của bóng đá Việt Nam.

Ngay từ ngày 20/5/2026, lãnh đạo VFF và lãnh đạo CLB Công an Hà Nội đã có buổi làm việc để chuẩn bị cho kế hoạch chung. Theo đó, CLB Công an Hà Nội khẳng định sẵn sàng phối hợp, tạo điều kiện và chia sẻ lực lượng cầu thủ khi được triệu tập, nhằm giúp Đội tuyển Quốc gia Việt Nam có sự chuẩn bị tốt nhất cho ASEAN 2026.

Sự phối hợp và đồng hành chặt chẽ giữa VFF và các câu lạc bộ tiếp tục thể hiện tinh thần trách nhiệm chung, góp phần nâng cao sức mạnh Đội tuyển Quốc gia và hướng tới mục tiêu đạt thành tích cao tại đấu trường khu vực”, thông báo của VFF cho biết.

CLB CAHN hiện đang sở hữu hàng loạt tuyển thủ như Đình Bắc, Quang Hải, Quang Vinh, Văn Hậu, Nguyễn Filip, Việt Anh, Đình Trọng, Minh Phúc… Bởi vậy, việc có đủ các ngôi sao của đội bóng này sẽ là yếu tố quan trọng để tuyển Việt Nam hướng đến chức vô địch AFF ASEAN Cup 2026.