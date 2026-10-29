Tuyển Việt Nam sắp đấu á quân Euro, HLV Cristiano Roland hé lộ dữ liệu từ thiết bị đặc biệt

Tuyển Việt Nam đang bước vào giai đoạn chuẩn bị cuối cùng cho World Cup.

Chiều 29/10, đội tuyển U17 Việt Nam đã trở về Hà Nội, khép lại đợt tập huấn kéo dài 10 ngày tại Hàn Quốc nhằm chuẩn bị cho VCK FIFA U17 World Cup 2026. Một trong những mục tiêu lớn mà HLV Cristiano Roland nhắm đến trong thời gian qua là gia tăng cường độ thi đấu cho các học trò.

Bởi tại U17 World Cup sắp tới, U17 Việt Nam sẽ phải chạm trán với 3 đối thủ hứa hẹn rất mạnh về mặt thể chất là U17 Bỉ - đương kim á quân U17 Euro, U17 Mali và U17 New Zealand.

HLV trưởng Cristiano Roland chia sẻ: “Tại Hàn Quốc, chúng tôi thi đấu 3 trận với các đối thủ có trình độ rất cao. Mục tiêu ban đầu là giúp các em bắt nhịp lại với cường độ thi đấu đỉnh cao như từng trải qua tại giải châu Á.

Các cầu thủ đã nỗ lực rất lớn để thích nghi nhanh với tốc độ và cường độ cao, từ đó đưa ra quyết định cũng như phản xạ nhanh hơn trên sân. Dữ liệu từ thiết bị GPS sau mỗi trận cho thấy cường độ vận động của các em tiến bộ rõ rệt qua từng trận đấu. Đây là tín hiệu rất đáng mừng để tạo hành trang tự tin khi bước vào sân chơi thế giới”.

HLV Cristiano Roland

Trong thời gian tập huấn, U17 Việt Nam đã thi đấu 3 trận đấu tập với các đối thủ có chất lượng chuyên môn cao. Đội lần lượt gặp U18 Seoul FC, U18 Cheonan FC và CLB Shinpyeong, qua đó có thêm cơ hội kiểm nghiệm lực lượng, rèn luyện khả năng thích nghi với cường độ thi đấu cao và hoàn thiện lối chơi trước khi bước vào sân chơi thế giới.

Theo HLV Cristiano Roland, trong hai tuần chuẩn bị tiếp theo, U17 Việt Nam sẽ tập trung duy trì cường độ thi đấu tương đương đợt tập huấn tại Hàn Quốc, đồng thời điều chỉnh và hoàn thiện thể trạng, thể lực để các cầu thủ đạt điểm rơi phong độ tốt nhất cho trận ra quân tại U17 World Cup 2026.

Sau khi trở về nước, đội tuyển sẽ có trọn một ngày nghỉ ngơi, hồi phục trước khi trở lại sân tập vào ngày 31/10. Theo kế hoạch, ngày 6/11, U17 Việt Nam sẽ sang UAE tập huấn và thi đấu giao hữu, sau đó di chuyển đến Qatar tham dự U17 World Cup 2026.