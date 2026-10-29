BXH châu Á: Việt Nam tăng 2 bậc, bỏ xa Thái Lan

Bóng đá Việt Nam vừa có thêm những điểm số quan trọng.

Cả 2 đại diện của bóng đá Việt Nam tham dự đấu trường châu Á mùa giải 2026/27 vừa thi đấu lượt trận thứ ba vòng bảng. Tại Cúp C1 (AFC Champions League Elite), CLB CAHN có chiến thắng 3-2 ngay trên khách trước Shanghai Port (Trung Quốc). Đây cũng là trận thắng đầu tiên của 1 CLB Việt Nam tại Cúp C1 kể từ khi giải đấu thay đổi thể thức và lấy tên AFC Champions League Elite.

Trong bối cảnh lực lượng thiếu hụt và một số vị trí có dấu hiệu quá tải do lịch thi đấu dày đặc, CLB CAHN đã tạo nên một màn trình diễn đầy quả cảm. HLV Mano Polking một lần nữa cho thấy bản lĩnh khi dẫn dắt đội chủ sân Hàng Đẫy góp mặt tại đấu trường quốc tế.

CLB CAHN đánh bại Shanghai Port ngay trên sân khách với tỉ số 3-2

Sau 3 lượt trận, CLB CAHN xếp thứ 11 trên BXH vòng bảng Cúp C1 châu Á với 3 điểm và hiệu số -3. Quang Hải và đồng đội còn nguyên cơ hội cạnh tranh vị trí trong top 8 để tiến bước vào vòng 1/8.

Ở chiều ngược lại, CLB Thể Công lại gây thất vọng khi để thua với tỉ số 0-5 ngay trên sân nhà trước Seoul FC (Hàn Quốc). Thầy trò HLV Popov hiện xếp cuối bảng E Cúp C2 châu Á (AFC Champions League Two) với chỉ 1 điểm sau 3 lượt trận và đối diện nguy cơ bị loại sớm.

Với những điểm số thu được từ chiến thắng của CLB CAHN, bóng đá Việt Nam đã có 4,633 điểm tích lũy trên BXH cấp CLB châu Á mùa giải 2026/27. Điểm số này giúp Việt Nam leo từ hạng 18 lên 16, xếp trên những Australia, Campuchia hay Thái Lan. Ở khu vực Đông Nam Á, nền bóng đá đang có điểm tích lũy cao nhất là Indonesia (7,500 điểm – thứ hạng 4).

BXH cấp CLB châu Á mùa giải 2026/27 tính đến lượt trận thứ 3 vòng bảng Cúp C1 và C2

BXH cấp CLB châu Á chính là cơ sở để phân bổ số suất tham dự các giải đấu cấp CLB cho từng nền bóng đá. Việt Nam lần đầu có vé dự Cúp C1 châu Á phiên bản mới vào mùa giải 2026/27 (CLB CAHN). Nhưng hiện tấm vé của mùa giải 2027/28 đã rơi vào tay Singapore. Màn trình diễn của CLB CAHN và Thể Công trong phần còn lại mùa giải ở 2 giải đấu châu Á sẽ mang tính quyết định xem bóng đá Việt Nam có thể đòi lại suất dự Cúp C1 hay không.