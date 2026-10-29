HLV châu Âu phát ngôn gây sốc về bóng đá Việt Nam: Nói lời "đao to búa lớn", ngó lơ chuỗi trận bết bát

Khi đội bóng chơi 7 trận liên tiếp không thắng, vấn đề có lẽ không chỉ bởi đối thủ của họ quá mạnh, mà còn nằm ở chính nội bộ CLB đó.

“Tỉ số 0-5 này đã nói lên khác biệt trình độ giữa đội vô địch Hàn Quốc với một đội bóng Việt Nam. Nếu không nhìn thấy điều đó thì các bạn mù rồi".

"Các bạn có nhớ trận gần nhất gặp Hàn Quốc, tuyển Việt Nam thua với tỉ số bao nhiêu không? Tôi nhớ rõ (thua 0-6 năm 2023 – PV)”.

Sau trận thua 0-5 của Thể Công trước FC Seoul vào tối qua (28/10), HLV Popov đưa ra những phát biểu gây tranh cãi khi nhấn mạnh sự khác biệt về trình độ giữa hai nền bóng đá Việt Nam và Hàn Quốc. Nhà cầm quân người Bulgaria thậm chí không ngần ngại nói những lời khá gay gắt. Ông nói thêm:

"Các cầu thủ của tôi đã làm tất cả những gì có thể. Tôi hài lòng về tinh thần chiến đấu của họ. Họ đã nỗ lực, nhưng có một giới hạn không thể vượt qua. Đó là thực tế chúng ta phải chấp nhận.

Với tôi, trận này giúp tôi nhìn ra những thứ tích cực hơn là những điều tiêu cực. Các bạn phải thông minh mới hiểu được điều tôi muốn nói. Dù mọi người không thích, nhưng tôi vẫn dám nói những trận như thế này giúp cầu thủ của tôi tiến bộ hơn nhiều so với khi đá các giải quốc nội".

HLV Popov đang phải chịu áp lực lớn khi Thể Công khởi đầu mùa giải với chuỗi trận tệ hại (thắng 1, thua 5, hòa 2). (Ảnh: TC)

Không thể phủ nhận những gì HLV Popov nói về khoảng cách giữa bóng đá Việt Nam và Hàn Quốc. Một nền bóng đá có ĐTQG đứng hạng 99 thế giới rõ ràng khó so sánh được với hạng 32 thế giới, liệu tục dự World Cup suốt 40 năm nay. Nhưng vấn đề nằm ở chỗ, ông Popov đang dùng một lý do khá vĩ mô để biện minh cho thất bại, trong khi câu chuyện của Thể Công không đơn giản chỉ là chênh lệch trình độ.

Bóng đá Việt Nam từng có những CLB tạo ra kết quả tích cực khi đối đầu các đối thủ mạnh của châu lục. CLB CAHN từng thắng Cảng Thượng Hải ở đấu trường C1 châu Á và Bắc Kinh Quốc An tại C2 châu Á năm 2026. CLB Hà Nội đánh bại Urawa Reds, Vũ Hán Tam Trấn ở C1 châu Á năm 2023. Bình Dương từng thắng Kashiwa Reysol, Jeonbuk khi dự cúp C1 châu Á năm 2015 và 2016, còn HAGL hòa Jeonbuk và đánh bại Sydney FC ở giải đấu này hồi 2022.

Những kết quả ấy không có nghĩa các CLB Việt Nam đã ngang tầm với những nền bóng đá hàng đầu châu lục. Tuy nhiên, chúng chứng minh rằng khoảng cách trình độ không đồng nghĩa với việc các đội bóng Việt Nam mặc nhiên phải nhận những thất bại nặng nề mỗi khi bước ra sân chơi châu Á.

Thể Công mới chỉ có 4 điểm sau 5 vòng tại V.League 2026/27 (thắng 1, hòa 1, thua 3), xếp hạng 12/14. (Ảnh: Tú Anh)

Nếu chỉ nhìn vào kết quả của đội tuyển quốc gia, người ta có thể thấy khoảng cách lớn giữa Việt Nam với Hàn Quốc hay Nhật Bản. Nhưng bóng đá cấp CLB là câu chuyện khác. Đội tuyển Malaysia hay Thái Lan cũng khó lòng đánh bại những đối thủ hàng đầu ấy, song điều đó không có nghĩa các CLB của họ không thể tạo ra khác biệt ở đấu trường châu lục.

Buriram United và Johor Darul Ta'zim (Johor DT) là những ví dụ đáng chú ý. Các đội bóng này duy trì khả năng cạnh tranh tại sân chơi châu Á nhờ đầu tư lực lượng, xây dựng đội hình đủ sức đối đầu với những đối thủ mạnh hơn. Họ không xóa bỏ được hoàn toàn khoảng cách trình độ giữa các nền bóng đá, nhưng biết cách thu hẹp nó bằng chất lượng cầu thủ và sự chuẩn bị của CLB.

Bởi vậy, thất bại 0-5 của Thể Công cần được nhìn nhận trong bối cảnh cụ thể, thay vì chỉ quy về khác biệt giữa hai nền bóng đá. Đối thủ mạnh hơn là một phần nguyên nhân, nhưng cách đội bóng tổ chức lối chơi, khả năng chống đỡ sức ép và chất lượng nhân sự cũng là những yếu tố cần được đánh giá.

Đáng nói, Thể Công đang trải qua chuỗi 7 trận liên tiếp không thắng từ đầu mùa (thua 5, hòa 2). Đây không còn là vấn đề có thể giải thích đơn thuần bằng khoảng cách trình độ với một đội bóng Hàn Quốc. Khi kết quả sa sút kéo dài, người hâm mộ có quyền đặt câu hỏi về phong độ, cách vận hành đội bóng và dấu ấn của HLV Popov.

Thảm bại 0-5 khiến Thể Công rơi xuống vị trí cuối bảng E AFC Champions League Two. Đội bóng này chỉ có 1 điểm sau 3 trận, khiến cơ hội đi tiếp đang ngày một hẹp đi. (Ảnh: TC)

Tất nhiên, không thể phủ nhận nỗ lực của các cầu thủ chỉ vì một trận thua đậm. Cũng không nên đòi hỏi Thể Công phải chơi ngang ngửa với nhà vô địch Hàn Quốc trong mọi hoàn cảnh. Nhưng hài lòng với tinh thần chiến đấu là một chuyện, còn nhìn thẳng vào những hạn chế của đội bóng lại là chuyện khác.

HLV Popov cho rằng những trận đấu như vậy giúp cầu thủ tiến bộ hơn nhiều so với khi thi đấu ở giải quốc nội. Điều đó có thể đúng ở góc độ tích lũy kinh nghiệm. Tuy nhiên, giá trị của một trận đấu không chỉ nằm ở bài học sau thất bại, mà còn ở cách đội bóng chuẩn bị, phản ứng và cải thiện sau đó.

Người hâm mộ hiểu bóng đá Việt Nam còn khoảng cách với những nền bóng đá hàng đầu châu Á, cũng đủ tỉnh táo để nhận ra một CLB đang có vấn đề. Thể Công có thể thua một đối thủ mạnh, nhưng chuỗi 7 trận không thắng là câu chuyện riêng mà HLV Popov cần giải quyết.

Thay vì dùng những phát biểu đao to búa lớn để nói về những vấn đề vĩ mô, có lẽ điều cần thiết hơn với HLV trưởng lúc này là nhìn thẳng vào thực trạng của Thể Công. Khoảng cách trình độ giữa các nền bóng đá là có thật, nhưng không thể trở thành tấm lá chắn cho mọi thất bại.