Tuyển Việt Nam rơi xuống cuối BXH, nguy cơ bị loại sau chiến thắng của Philippines

Ở môn futsal nữ, tuyển Myanmar với hạng 38 thế giới được đánh giá cao hơn so với Philippines (hạng 69). Tuy nhiên, bất ngờ đã xảy ra ở lượt mở màn bảng B giải futsal nữ Đông Nam Á 2026, khi Myanmar đã sảy chân trước Philippines.

Trong trận này, Philippines là đội chơi tốt và tạo ra nhiều cơ hội dứt điểm hơn so với Myanmar. Sau khá nhiều cú sút, các cô gái Philippines đã giành chiến thắng khá kịch tính với tỷ số chung cuộc 1-0. Dionesa Tolentin là cầu thủ đã ghi bàn thắng duy nhất của trận đấu ở phút 14.

Việc Philippines thắng Myanmar 1-0 là kết quả gây bất lợi cho tuyển futsal nữ Việt Nam. Hiện tuyển Việt Nam đã bị tụt xuống đứng cuối bảng B sau lượt trận đầu tiên (do để thua Australia 0-2).

Tuyển Philippines đánh bại Myanmar để tạm leo lên nhì bảng.

Tuyển nữ Việt Nam đứng cuối bảng sau lượt đầu tiên.

Trước mắt, tuyển futsal nữ Việt Nam cần hướng tới chiến thắng ở cả 2 lượt trận tiếp theo gặp Philippines và Myanmar (vào các ngày 25 và 26/2) nếu muốn cạnh tranh một trong hai suất ở bảng đấu tiến vào bán kết.

Trong trường hợp tiếp tục sảy chân ở một trong hai trận, rất có thể tuyển futsal nữ Việt Nam sẽ phải sớm chia tay giải đấu ngay sau vòng bảng.

Giải futsal nữ Đông Nam Á 2026 mới là kỳ thứ hai giải đấu được AFF tổ chức. Tại giải đầu tiên vào năm 2024, tuyển nữ Việt Nam chính là nhà vô địch sau khi đánh bại Thái Lan 2-1 ở chung kết.