Đình Bắc lại được tiến cử cho các “ông lớn” ở Trung Quốc

Cụ thể, trang Sina của Trung Quốc vừa đăng một bài viết nói về thứ hạng của các giải VĐQG trong BXH của AFC. Bài viết này cho rằng ban tổ chức giải Chinese Super League cần phải gia tăng hạn ngạch cho các cầu thủ nước ngoài, đồng thời khuyến khích các đội bóng chiêu mộ thêm ngoại binh ở khu vực Đông Nam Á, trong đó Đình Bắc chính là một ví dụ điển hình mà các đội bóng của Trung Quốc có thể nhắm tới.

“Tại AFC Champions League mùa này, bốn đội bóng thuộc Chinese Super League đã tích lũy được tổng cộng 7.383 điểm, xếp thứ 9 khu vực Đông Á, chỉ hơn Campuchia một chút. Thậm chí Indonesia, Malaysia và Việt Nam còn có nhiều điểm hơn chúng ta, và Thái Lan thì gần gấp đôi. Chinese Super League nên nhanh chóng mở cửa cho các cầu thủ nước ngoài!.

Lấy Thái Lan làm ví dụ. Có thể bạn cho rằng thành công của Thái Lan tại AFC Champions League nhờ việc cho phép các cầu thủ nước ngoài tham gia là không có ý nghĩa gì, nhưng thực tế là đội tuyển bóng đá nam Thái Lan đã leo lên tám bậc trên bảng xếp hạng thế giới kể từ nửa cuối năm ngoái, đạt mức cao nhất trong gần 16 năm. Hiện tại, họ chỉ còn kém đội tuyển quốc gia Trung Quốc chưa đến sáu điểm và rất có thể sẽ vượt qua họ vào tháng Ba.” – Sina viết.

Trang Sina cho rằng Đình Bắc là phương án hợp lý cho các đội bóng Trung Quốc bởi tiền đạo người Nghệ An vẫn còn rất trẻ, có đẳng cấp và mức giá cũng rất hợp lý so với nhiều gương mặt nổi tiếng khác ở châu Á.

“Một ví dụ khác là chính sách cầu thủ nước ngoài của EU ở châu Âu hoặc chính sách cầu thủ nước ngoài từ Đông Nam Á ở Nhật Bản; chúng ta cũng có thể áp dụng các hạn ngạch đối với cầu thủ nước ngoài châu Á. Ví dụ, tiền đạo Nguyễn Đình Bắc, người đoạt danh hiệu Vua phá lưới U23 châu Á, khá đẳng cấp, mức giá lại rẻ và hiệu quả. Chúng ta hãy ngừng khép kín và mở rộng tầm mắt với thế giới”.

Đình Bắc thu hút sự quan tâm của truyền thông Trung Quốc trong suốt thời gian qua.

Trước đó, truyền thông Trung Quốc khá nhiều lần đề cập tới Đình Bắc sau khi tiền đạo này giành Vua phá lưới ở giải U23 châu Á 2026. Ít ngày trước, phóng viên thể thao Qiu Zeyun (Khâu Trạch Vân) của trang 163, người sở hữu 53 ngàn lượt theo dõi trên mạng xã hội, cũng đã đưa ra lời khuyên khá đặc biệt cho Nguyễn Đình Bắc.

Theo phóng viên Qiu Zeyun, CLB Guangxi Hengchen là điểm đến phù hợp cho Đình Bắc và anh nên đến đội bóng này thay vì hy vọng sang Nhật Bản hoặc Hàn Quốc thi đấu.

Hiện tại, Đình Bắc vẫn đang thi đấu cho CLB CAHN với hợp đồng có thời hạn đến năm 2027. Bản thân ngôi sao này chưa hề đề cập tới khả năng xuất ngoại sau khi trở về từ giải U23 châu Á. Tuy nhiên, khá nhiều quan điểm từ trong nước cho rằng nếu xuất ngoại, cầu thủ này nên chọn sang Nhật Bản hay Hàn Quốc thay vì sang Trung Quốc để phát triển sự nghiệp.



