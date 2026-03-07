Tuyển Việt Nam ôm hận vì VAR, thua đau tại Asian Cup, cửa đi World Cup giờ rộng hẹp ra sao?

Tuyển Việt Nam bước vào lượt trận thứ hai bảng C Asian Cup nữ 2026 vào chiều nay (7/3) với mục tiêu giành ít nhất 1 điểm để sớm có vé vào tứ kết. Đây được dự đoán là trận đấu không dễ dàng, bởi đối thủ Đài Bắc Trung Hoa (hạng 40 thế giới) được đánh giá cân tài cân sắc với đội quân của HLV Mai Đức Chung (hạng 36 thế giới).

Ngay sau tiếng còi khai cuộc, hai đội nhập cuộc khá thận trọng trong bối cảnh trời nắng nóng lên tới 37 độ C. Những phút đầu trận diễn ra với tốc độ vừa phải khi cả hai bên đều ưu tiên sự chắc chắn. Phút 9, tuyển Việt Nam suýt phải trả giá khi Chen Jin-Wen có khoảng trống dứt điểm khá thoải mái, rất may bóng đi chệch khung thành.

Đến phút 14, thủ môn Kim Thanh băng ra chính xác để giải nguy cho khung thành tuyển Việt Nam. Tuy nhiên, thế trận sau đó vẫn khá bế tắc khi các học trò của HLV Mai Đức Chung chưa tạo được cơ hội nguy hiểm đáng kể.

Hai đội phải tạm nghỉ giữa mỗi hiệp do thời tiết nắng nóng tại Australia.

Phút 25, Đài Bắc Trung Hoa bất ngờ có bàn mở tỉ số. Hàng thủ tuyển Việt Nam thiếu tập trung và Su Yu-Hsuan đã tận dụng cơ hội để ghi bàn bằng pha đánh đầu vào lưới trống, đưa đội bóng áo xanh dẫn trước 1-0.

Sau bàn thua, tuyển Việt Nam nỗ lực đẩy cao đội hình tìm bàn gỡ. Phút 29, Trần Thị Duyên có cơ hội đáng chú ý nhưng cú dứt điểm lại đi chệch cột dọc. Cuối hiệp một, Kim Thanh tiếp tục tỏa sáng với pha đổ người cứu thua ngoạn mục ở phút 45+5, giúp tuyển Việt Nam không phải nhận thêm bàn thua trước giờ nghỉ.

Bước sang hiệp hai, HLV Mai Đức Chung thực hiện điều chỉnh nhân sự khi tung Huỳnh Như và Hải Linh vào sân nhằm tăng cường sức tấn công. Tuyển Việt Nam cố gắng đẩy cao đội hình nhưng gặp nhiều khó khăn trước lối chơi phòng ngự quyết liệt của đối thủ.

Phút 66, tuyển Việt Nam suýt được hưởng penalty khi cú dứt điểm của Bích Thùy dường như chạm tay cầu thủ Đài Bắc Trung Hoa trong vòng cấm. Tuy nhiên sau khi xem xét, trọng tài quyết định không cho đội bóng áo đỏ hưởng phạt đền. Đây là tình huống gây tranh cãi lớn, bởi trọng tài đã không xem lại VAR.

Tình huống bóng chạm tay cầu thủ Đài Bắc Trung Hoa nhưng trọng tài không thổi phạt đền.

Những phút cuối trận, tuyển Việt Nam dồn toàn lực tấn công. Phút 72, Huỳnh Như nỗ lực băng vào đón đường tạt bóng bên cánh phải nhưng không thể tung ra cú dứt điểm. Những phút cuối trận, đoàn quân áo đỏ gần như “tất tay” cho mặt trận tấn công, song vẫn không thể tìm được bàn gỡ.

Phút 90+8, VAR vào cuộc sau một tình huống cầu thủ Việt Nam ngã trong cấm. Tuy nhiên cuối cùng đã không có penalty.

Chung cuộc, tuyển Việt Nam chấp nhận thất bại 0-1 trước Đài Bắc Trung Hoa. Sau 2 trận, đội quân của HLV Mai Đức Chung cùng có 3 điểm như đối thủ. Tuy nhiên ở lượt cuộc, tuyển Việt Nam sẽ phải gặp Nhật Bản, còn Đài Bắc Trung Hoa chỉ phải gặp Ấn Độ.

Cục diện bảng C sau trận đầu giữa Việt Nam và Đài Bắc Trung Hoa.

Nhiều khả năng, tuyển Việt Nam sẽ kết thúc vòng bảng với vị trí thứ 3 bảng C, với 3 điểm và hiệu số âm (nếu không thể giành điểm trước Nhật Bản ở lượt cuối). Khi ấy, đội sẽ phải so thành tích với các đội ở bảng A, B để chọn ra 2 đội xếp thứ 3 có thành tích xuất sắc nhất vào tứ kết.

Sau hai lượt trận, cục diện bảng A có Philippines 0 điểm, hiệu số -4, Iran 0 điểm, hiệu số -7; còn ở bảng B, Uzbekistan 0 điểm, hiệu số -6, Bangladesh 0 điểm, hiệu số -7. Các đội này sẽ gặp nhau ở lượt cuối để tranh vị trí thứ 3 ở bảng đấu của mình.

Có thể thấy, với 3 điểm và hiệu số 0, cửa vào tứ kết của tuyển Việt Nam vẫn rất sáng. Điều quan trọng với Huỳnh Như và các đồng đội sẽ là không để thua Nhật Bản quá đậm ở lượt cuối. Hơn nữa, tuyển Việt Nam sẽ thi đấu vào ngày 10/3 khi cục diện bảng A và B đã ngã ngũ. Đây cũng là thuận lợi để thầy trò HLV Mai Đức Chung biết được cần hiệu số bao nhiêu là đủ để đi tiếp.

Đặc biệt, việc lọt vào tứ kết với vị trí thứ 3 bảng C sẽ đưa tuyển Việt Nam vào nhánh thuận lợi hơn ở vòng play-in tranh vé World Cup 2027 (vòng đấu của các đội thua tứ kết). Khi ấy, đối thủ của tuyển Việt Nam nhiều khả năng sẽ chỉ là đội xếp thứ 3 bảng A hoặc B.